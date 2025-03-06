晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~廖美》烏克蘭人意識

烏克蘭人知道川普推動的和平談判是「明斯克 3.0」，不管明斯克協議經過多少 “變形”，它的內涵都是讓烏克蘭人「束手就擒」——俄羅斯想打就打，想停戰整備軍武再打就停戰。這種對普丁沒有任何威懾作用的談判，只是「一張紙」。
名家分享

名家分享

2025/03/06 10:30

◎ 廖美

支持烏克蘭，不一定要有烏克蘭人意識，但如果有，會讓你明白自己的立場。

烏克蘭人不希望自己的總統在支持普丁的川普和 JD Vance 面前被按頭屈服：當川普可以在俄羅斯入侵烏克蘭第一時間，讚揚普丁是天才；JD Vance 在擔任參議員期間，多次宣稱他不在乎烏克蘭被俄羅斯入侵。

烏克蘭人不希望自己的總統在支持普丁的川普和 JD Vance 面前被按頭屈服。（法新社檔案照）烏克蘭人不希望自己的總統在支持普丁的川普和 JD Vance 面前被按頭屈服。（法新社檔案照）

烏克蘭人知道川普推動的和平談判是「明斯克 3.0」，不管明斯克協議經過多少 “變形”，它的內涵都是讓烏克蘭人「束手就擒」——俄羅斯想打就打，想停戰整備軍武再打就停戰。這種對普丁沒有任何威懾作用的談判，只是「一張紙」。

作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）

然而，「這張紙」對川普無比重要，畢竟他的任期只有四年，快速逼烏克蘭人投降，可以誇口自身是和平製造者，即使「這張紙」最終造成烏克蘭國家的滅亡。

俄羅斯在 2014 年併吞克里米亞，接著扶持烏東親俄份子發動戰役。歐洲的基輔盟友聯合俄羅斯在白俄羅斯的首都明斯克 （Minsk） 簽訂第一次停戰協議，烏克蘭以為親俄份子會遵守停火，結果沒有，讓烏克蘭在沒有預期進一步對抗下，大敗。也因此，才有在 2015 年的第二次明斯克協議；同樣的，簽訂協議後，烏東戰役依舊零星持續。最後，等來俄羅斯在 2022 年的全面入侵。

回顧前兩次明斯克協議，都是烏克蘭在俄羅斯和基輔盟友的強大壓力下，要求烏克蘭接受。如此被迫簽訂協議的經驗，看來最近又將發生。

作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）

其實，前兩次明斯克協議簽訂過程，烏克蘭的民意並不沈寂。當第二次明斯克協議簽訂後，再度看到對手不執行協議，烏克蘭的民間社會運動家、反對派政治人物和退伍軍人開始集結，在2019年發起一項名為「拒絕投降！」的社會運動，促使大規模民眾走上街頭，反對在明斯克框架下向俄羅斯做出政治讓步，同時要求徹底修改協議。

在一定程度上，烏克蘭人從來沒有承認明斯克進程的合法性，因為基輔政府同意了無法維持的妥協。

川普接受俄羅斯的敘事，包容普丁的立場，對烏克蘭不得已的戰鬥，一味貶抑。現在他輕易想推動「明斯克 3.0」，如果還站在川普立場，那是對烏克蘭歷史的無知，不妨稍加研究烏克蘭這 11 年來被俄羅斯欺凌的事實。如果在了解烏克蘭的現實後，還選擇站在川普硬要推動的「明斯克 3.0」立場，那麼，可能緣於自身沒有烏克蘭人意識吧？

作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）

台灣多數人知道烏克蘭長期被俄羅斯壓迫，有些人宣稱支持烏克蘭但沒有烏克蘭人意識，或許他們的國民意識也常是見風轉舵。

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）

本文經授權轉載自廖美臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書