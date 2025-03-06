名家分享~廖美》烏克蘭人意識

烏克蘭人知道川普推動的和平談判是「明斯克 3.0」，不管明斯克協議經過多少 “變形”，它的內涵都是讓烏克蘭人「束手就擒」——俄羅斯想打就打，想停戰整備軍武再打就停戰。這種對普丁沒有任何威懾作用的談判，只是「一張紙」。

◎ 廖美

支持烏克蘭，不一定要有烏克蘭人意識，但如果有，會讓你明白自己的立場。

烏克蘭人不希望自己的總統在支持普丁的川普和 JD Vance 面前被按頭屈服：當川普可以在俄羅斯入侵烏克蘭第一時間，讚揚普丁是天才；JD Vance 在擔任參議員期間，多次宣稱他不在乎烏克蘭被俄羅斯入侵。

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烏克蘭人不希望自己的總統在支持普丁的川普和 JD Vance 面前被按頭屈服。（法新社檔案照）

烏克蘭人知道川普推動的和平談判是「明斯克 3.0」，不管明斯克協議經過多少 “變形”，它的內涵都是讓烏克蘭人「束手就擒」——俄羅斯想打就打，想停戰整備軍武再打就停戰。這種對普丁沒有任何威懾作用的談判，只是「一張紙」。

作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）

然而，「這張紙」對川普無比重要，畢竟他的任期只有四年，快速逼烏克蘭人投降，可以誇口自身是和平製造者，即使「這張紙」最終造成烏克蘭國家的滅亡。

俄羅斯在 2014 年併吞克里米亞，接著扶持烏東親俄份子發動戰役。歐洲的基輔盟友聯合俄羅斯在白俄羅斯的首都明斯克 （Minsk） 簽訂第一次停戰協議，烏克蘭以為親俄份子會遵守停火，結果沒有，讓烏克蘭在沒有預期進一步對抗下，大敗。也因此，才有在 2015 年的第二次明斯克協議；同樣的，簽訂協議後，烏東戰役依舊零星持續。最後，等來俄羅斯在 2022 年的全面入侵。

回顧前兩次明斯克協議，都是烏克蘭在俄羅斯和基輔盟友的強大壓力下，要求烏克蘭接受。如此被迫簽訂協議的經驗，看來最近又將發生。

作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）

其實，前兩次明斯克協議簽訂過程，烏克蘭的民意並不沈寂。當第二次明斯克協議簽訂後，再度看到對手不執行協議，烏克蘭的民間社會運動家、反對派政治人物和退伍軍人開始集結，在2019年發起一項名為「拒絕投降！」的社會運動，促使大規模民眾走上街頭，反對在明斯克框架下向俄羅斯做出政治讓步，同時要求徹底修改協議。

在一定程度上，烏克蘭人從來沒有承認明斯克進程的合法性，因為基輔政府同意了無法維持的妥協。

川普接受俄羅斯的敘事，包容普丁的立場，對烏克蘭不得已的戰鬥，一味貶抑。現在他輕易想推動「明斯克 3.0」，如果還站在川普立場，那是對烏克蘭歷史的無知，不妨稍加研究烏克蘭這 11 年來被俄羅斯欺凌的事實。如果在了解烏克蘭的現實後，還選擇站在川普硬要推動的「明斯克 3.0」立場，那麼，可能緣於自身沒有烏克蘭人意識吧？

作者去歐洲作烏克蘭相關研究所拍照片。（取自貼文）

台灣多數人知道烏克蘭長期被俄羅斯壓迫，有些人宣稱支持烏克蘭但沒有烏克蘭人意識，或許他們的國民意識也常是見風轉舵。

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）

本文經授權轉載自廖美臉書





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