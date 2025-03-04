Emmy時間》比起接手Intel 魏哲家說服川普接受更好方案

這筆交易至少換到了美國總統站在台積電這邊，有捨必有得，在如今全球關稅環境即將巨變的前夕，十年之後再看，或許會是一個最後一刻拿下的特許。

◎ 胡采蘋

台積電宣佈投資美國一千億美元，雖然不如投資在台灣的效益高，但是至少比去接手英特爾的晶圓廠好，那會是個比較難收拾的坑，不能操之在己的部分偏多。

台積電董座魏哲家在白宮宣佈投資美國一千億美元。（歐新社）

如果美國政府願意出錢打呆英特爾晶圓廠，那或許還可以接受，前陣子竟然傳出來要台積電自己掏錢出來打呆，不能技術入股，那就相當不公平，還不如接受關稅。

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然而魏哲家顯然說服川普接受了更好的方案，台積電獨力擴大美國廠的規模。當然一千億美元很多，四年內不可能都完成，蓋個十年二十年都是可能的。

換到美國總統站在台積電這邊

這筆交易至少換到了美國總統站在台積電這邊，有捨必有得，在如今全球關稅環境即將巨變的前夕，十年之後再看，或許會是一個最後一刻拿下的特許。

魏哲家顯然說服川普接受了更好的方案，這筆交易至少換到了美國總統站在台積電這邊。（彭博檔案照）

我自己在農曆年小年夜在會員頻道中說過會減碼20%，在加墨關稅前一天說會繼續減倉50%，這段時間即使台股一度回升，我也是在會員影片中說，台積電在川普這一關，如果沒有塵埃落定，我都不會追進去加碼。

現在塵埃落定了嗎，本週我們的會員影片就會來講這件事情。

儘管澤倫斯基是21世紀的英雄，但是在外交應對上，台灣或許是更值得學習的對象，因為台灣經歷了很多凶險的時刻，所以台灣知道什麼時候該合作，什麼時候該上場，什麼時候要忍讓。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書







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