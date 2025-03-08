自由開講》社群媒體如何影響青少年？

◎ 葉湧恩

人類演化出社交腦，來形成可以適應變遷的社群。青少年是社交大腦的發展階段。此階段的特性，在於掌管控制力的前額葉，比社交、情緒和評估獎賞的腦區還要晚熟，因此，青少年是相對脆弱的時期，也是多數精神疾患開始浮現的年紀。社群媒體的特殊性，已改變社交經驗的本質，又與青少年特質交互作用，形成此世代的挑戰。

臉書、IG等是現代人生活不可或缺的一部分，多愁善感的青少年情緒更容易受這些社群媒體影響。（路透資料照）

青少年容易依據按讚數，錯誤地認同物質濫用的貼文，加上青少年容易冒險、尋求認同的傾向，暴露於飲酒貼文，與接下來大量飲酒相關。同理，暴露於過度理想化的身體形象，則可能導致低自尊和飲食障礙。交友邀請、私訊、tag等等，沒有得到正面回應，對於較敏感的青少年，容易放大被拒斥的感受。

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另外，社群媒體的通知功能，造成隨時可聯繫、害怕錯過、強迫性檢查的數位壓力，可能跟憂鬱、焦慮相關。最後，約莫四分之一的青少年有網路霸凌經驗，仇恨言論、性剝削、性訊息，更是社群媒體的日常。即便LGBTQ+可以藉由同質社群獲益，也難以避免歧視言論的雙面刃。

可以確定的是，目前沒有足夠證據支持兒少使用社群媒體的安全性。目前13歲以下不得申請社群媒體的規定，形同虛設，也許可以先發展保障隱私的年齡認證技術，以落實兒少保護。要求企業承擔責任，支持兒少網路相關精神健康的研究，提升國人對此議題的健康識能，持續關注澳洲等國試行禁令的效果，則可以是面對上述挑戰的方向。

（作者為精神科醫師）

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