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自由開講》大學的價值在於獨立判斷自由思考

2025/03/05 13:00

◎ 陳啟濃

中國統戰無所不用其極，黑手伸進大學校園，中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院三校安排給中國統戰部直轄，進行對台灣大學生的統戰工作。教育部宣布禁止我國學校與這幾所大學進行交流、合作、就讀，部長鄭英耀並表示，這些學校可能存有特別的政治目的，學歷未來將不再認可。

教育部宣布禁止我國學校與中國華僑大學等3所中國統戰部直轄的大學進行交流、合作、就讀。（資料照）教育部宣布禁止我國學校與中國華僑大學等3所中國統戰部直轄的大學進行交流、合作、就讀。（資料照）

西方大學成立的目的，是在培育具有獨立思考的人民，成為發揚社會良心的學術研究機構。大學不是為政治服務，更不該成為政權的運用工具。只有專制極權的國家，會控制大學的辦學，破壞學術自由的精神，甚至使其淪為鞏固統治的體制。

中共一黨專政統治中國，堅持主張馬列主義與毛澤東思想，教育從來都是中共的統治工具，對於大學更是加緊掌控的力道，所以學術自由在中國是一直不存在的妄想。

為了統戰台灣，當然不只這三所大學有統戰課程，只是這三所大學是直接交由統戰部指揮，也就是說肩負對於台灣學生進行全面的洗腦改造、思想滲透、交付任務等統戰方針。

可悲的是，台灣也有人甘心為中國的統戰教育背書，幫中共政權掩蓋惡行

台大社科院學生會會長因為中生來訪的「中國台北」事件遭罷免成功。（讀者提供）台大社科院學生會會長因為中生來訪的「中國台北」事件遭罷免成功。（讀者提供）

正因台灣的大學享有充分的學術自由，近日台大學生會長，因為中生來訪的「中國台北」事件，受到台大學生投票罷免。馬英九基金會執行長蕭旭岑卻將大學生的獨立自主行為，形容為「以民進黨為師」、「只剩意識形態與政治」。而國民黨黨主席朱立倫也針對政府禁止台灣學生就讀這三所「統戰大學」，批評政府持續「對中國進行仇恨、對立」。

用大學獨立思考自由判斷的價值來檢驗蕭旭岑與朱立倫的批評，就可以認清他們為了拉抬吹捧中共政權，不惜扭曲了大學的存在價值，更對台灣民主制度產生出的政府，批評得一文不值。蕭朱兩人大學都白讀了，辜負大學給他們的獨立自由思想。

（作者為時事評論員）

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