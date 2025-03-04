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一個律師的筆記本》討論事情時不需要上升到那麼誇張

臺積電赴美投資的利弊，是一個可以討論的問題，但把這個議題上升到「臺灣完蛋」，我想大可不必。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/03/04 19:00

◎ 陳怡凱

臺積電赴美投資的利弊，是一個可以討論的問題，但把這個議題上升到「臺灣完蛋」，我想大可不必

簡單說：假如臺積電在美國作一些（不知何年何月才能量產的）投資規劃，就會導致「矽盾」消融，那只說明了一點，就是矽盾其實沒有那麼重要，根本不足以保護臺灣。美國可以很輕易地藉由強制轉移產業鏈，削弱臺灣的利用價值，完全沒有為此保護臺灣的必要。

美國總統川普（左）和台積電董事長魏哲家（右）在白宮共同宣布，台積電在美增加投資至少1000億美元。（歐新社）美國總統川普（左）和台積電董事長魏哲家（右）在白宮共同宣布，台積電在美增加投資至少1000億美元。（歐新社）

反過來說，如果你認為以現代科技供應鏈錯綜複雜的程度，要轉移供應鏈沒那麼簡單，那又怎麼會因為臺積電在美國作一些投資規劃，就讓臺灣在供應鏈上失去重要性？　　

不通嘛。
　　
這跟支不支持川普沒有關係，而是事理使然。一言以蔽之：不論相信或不相信矽盾的影響力，討論事情的時候都不需要上升到那麼誇張。

關鍵不在矽盾  而是台灣人維持政治共同體的決心　　

如果要我來講的話，我會說：我從來都不高估矽盾對臺灣存亡的重要性。這頂多只能算是一個加分項，但不是關鍵。

關鍵不在於矽盾，而是臺灣人維持政治共同體的決心。倘若臺灣人決心堅定，哪怕沒有矽盾，北京也終究沒有辦法跨過海峽
　　
反之， 倘若臺灣人不再擁有守護國家的意志，就算矽盾再厚十倍也沒用，甚至可能還會強化敵人覬覦的動機。就是這麼簡單

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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