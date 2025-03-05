自由開講》美中科技戰 先進晶片是關鍵

◎ 廖明輝



川普多次指控台灣「搶走」美國晶片生意，點名台灣掌控百分之九十八的晶片市場，並揚言「我們希望它們回來」。乍看之下，似乎是關於經貿利益，但實則另有所圖。川普這番言論，恰如「項莊舞劍，意在沛公」所形容，川普真正想要的是確保美國在高效能運算（HPC）晶片及通用人工智慧（AGI）領域的全球領導地位。

美國總統川普多次指控台灣「搶走」美國晶片生意，點名台灣掌控百分之九十八的晶片市場。（路透）

AGI是能夠在多種認知任務達到或甚至超越人類智慧的技術。AGI的發展將影響美國國家安全並帶來棘手問題，包括奇蹟武器的突然出現、全球權力結構的系統性轉變、非專家也能輕易開發大規模毀滅性武器、發展為具有自主行動能力的人工實體以及引發全球不穩定性。這些挑戰不僅涉及技術層面，更關乎政治、軍事與社會結構的根本轉變，美國需要提前布局以避免被中國迎頭趕上。

請繼續往下閱讀...

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）在日前發表「不要被愚弄，先進晶片對國家安全非常重要」評論，認為先進晶片是構成美國戰略與軍事優勢基礎。隨著AI技術快速發展，HPC重要性日益突出。用AI驅動的情報收集、生物防禦、戰略模擬等領域，超級運算能力成為推動技術進步核心。美國加州的勞倫斯利佛摩國家實驗室（LNNL）擁有全球運算效能最強大超級電腦「酋長石」（El Capitan），可在無需進行地下核試驗情況下，精確模擬核彈頭的可靠性和威懾力。

此外，HPC對研發新型高超音速武器所需複雜空氣動力學和熱管理模擬具有不可或缺作用。美國空軍研究實驗室（AFRL）透過專用超級電腦「Raider」，能在幾天內完成過去需要數年的數據分析，大幅縮短技術突破時間。不僅如此，高效能運算對於情報工作也相當重要，無論解讀衛星影像、分析地形數據，還是破解加密通訊，都需要大量計算能力。美國國家安全局（NSA）更長期投資最先進的HPC系統，以確保能夠保持對全球訊息流的優勢掌控。

在全球晶片供應鏈中，台灣擁有不可替代地位，尤其台積電生產的先進製程晶片更是美國國防科技的重中之重。（彭博）

美國對軍工產業的算力需求更是台積電赴美設廠重要背景因素。美國希望透過台積電先進晶片，強化高性能運算、人工智慧及國防相關領域的技術能力，以維持其全球軍事優勢。在台積電設廠的鳳凰城周邊可以看到多家軍工產業，例如洛克希德馬丁，涵蓋航太、軍火、國防與資訊安全，軍工巨頭RTX集團旗下雷神公司，產品包括飛彈、通信與情報系統等。美國國會「美中經濟與安全審查委員會」在年度報告提出「AI曼哈頓計畫」倡議，即是聚焦在AGI並對中國築起比貿易壁壘更強大的科技高牆。

在全球晶片供應鏈中，台灣擁有不可替代地位，尤其台積電生產的先進製程晶片更是美國國防科技的重中之重，台積電也有近一半營收來自於HPC晶片。川普多次強調美國過度依賴台灣晶片，不僅是為了在貿易談判爭取優勢，更是基於國家安全考量。美國希望台積電將先進製程部分轉移至美國本土，以提高美國在先進晶片的供應鏈韌性，確保美國在超級運算與AGI領域的優勢地位。隨著「美中科技戰」持續升溫，台灣身處科技戰關鍵位置，如何定位自己，將影響台灣未來的自主性及發展方向，並決定我國在國際舞台的地位與角色。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法