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自由開講》地方政治勢力世襲 將使公共資源分配陷危機

2025/03/05 10:30

◎ 細菌先生

在台灣政治的歷史中，地方派系的影響力一向不容小覷，而與特定家族緊密相連的政治生態，更是讓人深感憂慮。

雲林張家在地方政治中扮演的角色，顯示出這種世襲性與家族權力的延續。當隸屬張家班核心的張永成即將由「全國農會總幹事」的位置屆齡退休，而張榮味的兒子張鎔麒早被安排進入台中市政府，這不僅是資歷的洗刷，更是對後繼者的一種安排，這樣的情況令人不禁思索其背後的政治意圖與影響。

前雲林縣長張榮味（中）創立雲林張派，其勢力已擴充至全國農、漁、商界。（資料照）前雲林縣長張榮味（中）創立雲林張派，其勢力已擴充至全國農、漁、商界。（資料照）

張家對於農業資源及農會的控制，不僅是對地方資源的壟斷，實則也是對農業政策制定的重要影響。農會作為農民在政策上的「分配資源」機構，若由地方家族控制，將可能使得農業政策偏向於家族利益，因其掌握中央資源的「分配權」，因家族利益導向，故農會系統變得無法反映廣大農民的真正需求。這種現象不僅會導致資源的不公平分配，還會使政策的透明度及公正性受到挑戰，甚至經常因一己之私，而遭誤導人民對中央政策的理解，最終損害整體農業發展構想。

張家在政治版圖佈局的野心與企圖不止於雲林。他們試圖從地方擴展影響力至全國，甚至涉及到新北市長、副總統等更高層次的政權。這些計劃顯示出，張家不滿足於目前的地方權力，而希望在全台灣根深蒂固，這種「地方王國」的構想將會進一步加深台灣在政治上的家族化及世襲化，阻礙政治的多元發展與民主進程。

對於民眾而言，應該認識到這種地方派系的影響。對於張家這樣的權力集中現象，台灣人民需發揮民主思維，自覺地質疑並抵制這些試圖搶奪公共資源的家族權力安置。選舉是民眾行使民主權利的重要環節，選民應更加關注候選人的背景及其政策，而不僅僅停留在表面的承諾上。同時應積極參與社區事務，提高對地方政治過程的關注與監督。

應對這種政治危機，除了參與投票外，還應注重公民教育，增強政治意識，讓更多的年輕選民了解政治的責任及其重要性，並鼓勵勇於挑戰傳統派系的年輕人參與政治，支持透明、公正的選舉制度。

雲林張家的野心若不受到有效的制衡，將可能造成地方資源的壟斷及政治的不健康發展。因此，唯有透過民主力量的發揮，才能確保政治的多元化及公共資源的公平分配，避免台灣在地方派系的壟斷下陷入危機。

（作者為政治幕僚）

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