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自由開講》花蓮「查水表」？ 檢調應介入調查

2025/03/05 08:30

◎ 袁冰凝

花蓮縣政府民政處長明良臻在主管LINE群組貼文「各位查對資料時務必不要單身」，遭質疑在罷免立委傅崐萁案中，授意基層戶政人員登門查訪提議人及複印提議人資料，而明良臻則指出，一切依法、秉公處理，但事實真是如此嗎？

花蓮縣政府民政處長明良臻。（資料照）花蓮縣政府民政處長明良臻。（資料照）

違法事實之一：

依據《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》第十四條規定，選委會辦理查對連署書，應函請戶政機關依據戶籍登記資料，查對連署人之姓名、年齡、居住期間、國民身分證統一編號、是否具原住民身分及戶籍地址是否錯誤或不明之情事。換言之，戶政機關如接到選委會委託查對連署書公文，只需在辦公室以「戶政資訊系統」辦理查對即可，並無需到住家查對，若需確認罷免連署書簽章是否為本人親簽，依規定係由縣選委會寄發查詢單，而非由戶政機關主動查詢，但花蓮縣戶政人員卻直接登門查對罷免連署書，已涉嫌違反選罷法

違法事實之二：

《個人資料保護法》第九條規定，公務機關蒐集非由當事人提供之個人資料，於處理或利用前，應告知當事人「資料來源」與「蒐集目的」。因為提議人填寫連署書之目的是要行使憲法賦予的罷免權，並未同意做為其他用途，花蓮縣戶政人員未告知提議人的情況下，擅自複印提議人之資料，已涉嫌違反個資法。

違法事實之三：

《行政程序法》第四條及第十條明定：「行政行為應受法律及一般法律原則之拘束；行政機關行使裁量權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的」。花蓮縣政府民政處未依法行政，顯然已違反行政程序法

明良臻膽大妄為，授意基層戶政人員登門「查水表」，視法律為無物，檢調單位應儘速介入調查，給花蓮縣公民一個交代！

（作者為法務人員）

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