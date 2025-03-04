黃澎孝練「孝」話》清大已成中共對台統戰巢穴？

兩岸破防就是從2008年馬英九當選總統開始的。馬英九大開所謂「兩岸交流」大門後，中國趁機大量透過所謂的學術、交流、姐妹校、交換生等制度普遍的涉入台灣的大學校園。

◎ 黃澎孝

領導「大罷免」運動的公民領袖曹興誠早就遭中共鎖定為「台獨頑固份子」，最近更因他領導「大罷免」，而對他進行了一連串抹黃、抹黑攻擊後，不意竟獲得了許多社會知名人士的主動澄清支持。

曹興誠早就遭中共鎖定為「台獨頑固份子」，最近更因他領導「大罷免」，而對他進行了一連串抹黃、抹黑攻擊。（資料照）

曹興誠日昨也以一篇題為「翁曉玲與清大合謀統戰？」的臉書，公開質疑：「難道堂堂清大已經墮落成為中共對台統戰的巢穴？」曹董這篇臉書，竟然在不到24小時內，點閱數就已經飆破了百萬大關。顯示出大家對於著名的清華大學是否遭到中共滲透染紅？非常關心。

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眾所周知，台灣的清華大學與北京的清華大學系出同源，而習近平又是北京清華大學畢業的。這就使得所謂的「兩岸清華一家親」有了很好的統戰炒作議題。

事實上，兩岸破防就是從2008年馬英九當選總統開始的。馬英九大開所謂「兩岸交流」大門後，中國趁機大量透過所謂的學術、交流、姐妹校、交換生等制度普遍的涉入台灣的大學校園。

馬英九當選總統後大開所謂「兩岸交流」大門，中國趁機大量透過所謂的學術、交流、姐妹校、交換生等制度普遍的涉入台灣的大學校園。（資料照）

首先是2010年北京清華大學的「創新創業與戰略系」，和新竹清華科技管理研究所合辦一個「兩岸清華創業實驗室」，該計畫是要透過兩岸學生的創業教育訓練，以促進兩岸清華與兩岸企業之間的交流與合作。於是在此冠冕堂皇的理由下，事實上就開啟了台灣清華被滲透的第一扇窗。

2013年8月清大前校長、現任台灣聯合大學系統校長的陳力俊，親率清華大學的教務長、研發長、主任秘書、科管院院長、工學院院長等專程到廈門與中共相關部門共商合組「清華海峽研究院」有關事宜。

經過一年多的籌備，2014年11月20日廈門市政府、北京清華大學、新竹清華大學校友會於北京正式宣布組建成立了「清華海峽研究院」。

根據「清華海峽研究院」官網揭露其任務是依託兩岸清華大學技術、人才，充分發揮三方優勢，服務於加快海峽西岸經濟區和“一帶一路”核心區建設，促進海峽兩岸融合，將福建自貿區的發展，建成國際一流的科技創新、高技術產業化和人才培養基地。」

從以上這段官網的說明顯示所謂的「清華海峽研究院」是一個「捨己耘人」為對岸「服務」的機構。

更扯的是，2016年4月28日，清華大學竟然在新竹校區內掛牌設立了「清華海峽研究院」的新竹辦公室。

「清華海峽研究院」新竹辦公室就設置於清華大學校內。（資料照）

最為驚心動魄的是在中國「大基金」挹注下成立的北京清華大學校辦企業紫光集團；董事長趙偉國挾著雄厚資金於2015年，親訪台灣，要求台灣政府取消在晶片設計與製造等領域對中國的投資限制。他不但購買了台灣力成科技（Powertech Technology）的25%股份，並尋求入股台灣幾家大型的晶片組裝業者，或與它們成立合資企業。事實上，趙偉國最感興趣的是購買聯發科與入股台積電。但是這兩筆交易都不符合台灣的法令而未果。返回中國後，趙偉國在北京舉行的一場公開大會上建議中國，如果台灣不改變那些法令限制，就應該禁止進口台灣的晶片。這對當時頗依賴中國市場的台積電與聯發科都承受了不小的壓力。

很難想像當時如果讓清華紫光成功購併了台積電與聯發科的話，將對台灣造成多麼嚴重的傷害？

一般社會大眾只知國民黨的不分區立委翁曉玲是清華大學的副教授，殊不知，國民黨的軍系立委陳永康上將也與清華大學有直接的關係。

事情是這樣的，2020年5月，清華大學接受了頗多爭議的「寶佳集團」贊助30億元，成立所謂「台北政經學院基金會」，雙方簽約合作，成立所謂的《台北政經學院》，雖宣稱是以「校中校」的模式運作，但該學院的人事、師資、課程、招生，都不必遵守清華大學的程序，儼然是一個掛著清華大學招牌的財團「租借地」。

令人不可思議的是，擔任台北政經學院「招生執行長」的謝英哲副教授，「恰巧」是曾任「兩岸清華創業實驗室 」的計畫主持人。

更耐人尋味的是，台北政經學院成立了一個「和平與安全中心」（CPAS），號稱是以成為全球臺灣國防安全領域研究首屈一指之專業機構為目的。並由馬英九當總統時期的「愛將」，前參謀總長李喜明上將擔任執行長與前國防部副部長陳永康上將一起運作。

國民黨立委陳永康（見圖）在這次藍白立委大刪大凍國防預算時，完全聽命於傅崐萁的指揮，毫無軍人立場與上將的風骨可言。（資料照）

眾所周知，李喜明是以反對潛艦國造令人側目。至於，出任國民黨軍系立委的陳永康上將，不但在這次藍白立委大刪大凍國防預算時，完全聽命於傅崐萁的指揮，毫無軍人立場與上將的風骨可言。

由於藍白聯手亂刪預算已引起美方關切，國民黨主席朱立倫乃於2月17日派副主席夏立言率陳永康和楊念祖連袂訪美，企圖為國民黨大砍國防預算辯護。

事實上，除了這三位馬英九時代的前國防部副部長以外，「台北政經學院基金會」的董事黃榮村、曾志朗、吳清基、蔣偉寧，幾乎清一色都是馬英九時代的人馬⋯⋯。

事實上，深入瞭解國民黨軍系立委陳永康的背景後，當他日前研擬推出「國家安全戰略法」草案時，立遭綠營抨擊架空總統的國安權力，有違憲之虞。那就沒什麼好奇怪的了！

但是，更令人無語的是，台北政經學院所成立的「和平與安全中心」（CPAS）又「恰巧」與北京清華大學國際關係研究院院長閻學通所主持的「世界和平論壇」World Peace Forum，其倡言「和平」的論調，又何其同聲相應啊？

綜上所述，這就難怪曹興誠會在他臉書上長嘆：「難道堂堂清大已經墮落成為中共對台統戰的巢穴？」

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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