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曹興誠八不居士》大罷免就是驅除假惡醜

人和禽獸的差別，主要在哪裡？人懂得趣味，懂得慷慨；离獸則只懂得損人利己，弱肉強食。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/03/04 11:38

◎ 曹興誠

附圖是一對陶豬，一公一母，現在陳列於台北故宮陶器陳列館；是由我捐贈給故宮的。

那是三河（黃河、長江、珠江）流域西漢景帝時期（西元前188-前141）的作品。可稱爲三河流域美術史上重要的傑作。

三河流域古代的雕塑，從史前到商周，抽象寫意的多，具象寫實的少；有人因此懷疑是否當地古代藝術家欠缺寫實能力？這對陶豬顯示的水準，可以完全打破這個懷疑。

這對陶豬，一公一母，現在陳列於台北故宮陶器陳列館；是由我捐贈給故宮的。（取自貼文）這對陶豬，一公一母，現在陳列於台北故宮陶器陳列館；是由我捐贈給故宮的。（取自貼文）

左邊懷孕的母豬，大腹便便，表情兇悍，右邊公豬精瘦結實，在母豬面前，顯得有些膽小懼內；十分有趣。

兩豬栩栩如生，雕塑手法簡練，抓住要點，去除繁瑣，掌握了「少勝過多」的創作原則。

這對陶豬是我在紐約的一個拍賣會上標來的。

台北故宮前院長周功鑫有次在故宮請客，席間她說，故宮的陶器館展品乏善可陳，頗覺遺憾。

聽她這麼一說，我立刻決定把我標來不久的這對陶豬捐贈給故宮。

巧的是，周院長和我都是屬豬的。這對豬捐給故宮，格外有趣，可以傳為佳話。

人和禽獸的差別，主要在哪裡？

人懂得趣味，懂得慷慨；离獸則只懂得損人利己，弱肉強食。

1996年清大沈君山校長，想請聯電捐錢；我心裏答應，不過覺得單純捐錢不夠趣味，就跟沈校長說，先要下棋贏我才行。

前清大校長沈君山。（清大秘書處提供）前清大校長沈君山。（清大秘書處提供）

沈校長是高棋，我是低棋，平常如果我找他下棋，他會客氣而手下留情，那沒意思。

所以我跟沈校長說，他贏我多少，我就請聯電捐多少；我心裏的盤算，是輸一目就捐一萬美金。

於是沈校長使出渾身解數，毫不留情，殺了我一個中押敗，贏了五十目，即五十萬美金。

這就是聯電捐款給清大1500萬的由來。

其實不下那盤棋，我也會幫忙捐那1500萬；但經過這盤棋，趣味大增，成為科學園區的佳話。沈校長其後也津津樂道。

那盤棋的消息傳開以後，就有人跑去新竹地檢署檢舉，說我和沈校長賭博。

新竹地檢署隨即加以駁斥，說此事涉及的是公益，沒有私人得失，賭博的控訴無聊，且有羅織、誣陷之嫌。

萬萬沒想到，當年那個無聊的羅織和誣陷，最近又冒了出來。

立委王鴻薇前幾天說，我當年「賭博」輸給了沈校長1500萬，卻讓聯電去還「賭債」，呼籲聯電股東來告我背信，對我求償。

在王鴻薇身上，看不到真善美和趣味，我們看到的，是假惡醜和狠毒。（資料照）在王鴻薇身上，看不到真善美和趣味，我們看到的，是假惡醜和狠毒。（資料照）

王鴻薇的講話，把好事扭曲為壞事，把高雅醜化成低俗，污衊沈校長和我之後，還要挑撥仇恨。

在王鴻薇身上，看不到真善美和趣味，我們看到的，是假惡醜和狠毒。

王的講話，基本上就是中共的鬥爭手法

以前中國的士紳，是維持道德禮義、扶弱濟貧、穩定社會的力量。

但中共為了革命奪權，不斷的捏造謠言，醜化士紳，稱他們是「土豪劣紳」，然後挑撥無知的農民去「打土豪、分田地」。

這個邪惡的策略成功了，中共奪得了政權，士紳階級則千萬人頭落地，家屬永世不得翻身。農民被利用完了，滿手血腥，卻沒分到半點土地。

王鴻薇先醜化我，再挑撥聯電股東來告我求償，像不像中共先醜化士紳，再呼籲農民去「打土豪分田地」？

我一再說，國民黨那些立委，早已投共，成爲中共地下黨員，有些人還不信

這次大罷免，是掃除中共地下黨員，驅除假惡醜，保護真善美的聖戰。（資料照）這次大罷免，是掃除中共地下黨員，驅除假惡醜，保護真善美的聖戰。（資料照）

徐巧芯、王鴻薇、翁曉玲還有其他流氓如謝寒冰、黃士修之流，在我身上應用的抹黑、醜化，挑撥、離間等種種惡劣手法，和中共如出一轍。說明這些人都已經「赤化」，成爲假惡醜的代表，跟台灣人尊重的真善美，水火不容

所以這次大罷免，是掃除中共地下黨員，驅除假惡醜，保護真善美的聖戰

不成功，中共會被藍白立委引「清兵入關」；我們未來都會被抹黑成「土豪劣紳」，等著看千萬人頭落地

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

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