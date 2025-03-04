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許美華頻道》「葉霸」老師 花蓮人底線／傅崐萁這次真的惹錯人了！

在花蓮，幾乎無人不知、被稱為「葉霸」的葉春蓮老師，不只是師鐸獎退休好老師這樣的等級，她是花蓮的師界傳奇，大家尊稱她「葉霸」，因為不管多皮的學生對她都很敬畏。
許美華頻道

許美華頻道

2025/03/04 08:30

◎許美華

過去24小時，看了好多花蓮人寫葉春蓮老師的故事，覺得傅崐萁這次真的踩到花蓮人的底線了

被稱為「葉霸」的葉春蓮老師，不只是師鐸獎退休好老師這樣的等級，她是花蓮的師界傳奇，大家尊稱她「葉霸」。（民眾提供，本報合成）被稱為「葉霸」的葉春蓮老師，不只是師鐸獎退休好老師這樣的等級，她是花蓮的師界傳奇，大家尊稱她「葉霸」。（民眾提供，本報合成）

在花蓮，幾乎無人不知、被稱為「葉霸」的葉春蓮老師，不只是師鐸獎退休好老師這樣的等級，她是花蓮的師界傳奇，大家尊稱她「葉霸」，因為不管多皮的學生對她都很敬畏。

即使沒被她教過，但每個花蓮在地人都知道葉霸。鐵血老師兇到出名，但嚴師出高徒，她的學生到現在講起她，都還是心存感念。

結果，這樣個性剛直備受尊敬的傳奇老師，因為指責傅崐萁通匪（這句話有什麼問題？），就被極其粗暴的拖出去，還被傅崐萁說是綠營側翼。

80歲退休老師葉春蓮在活動中嗆傅崐萁「通匪」，結果卻遭工作人員大動作架離，由於葉春蓮曾獲得師鐸獎，擔任教職數十年，此事件也引發葉春蓮學生的怒火。（民眾提供）80歲退休老師葉春蓮在活動中嗆傅崐萁「通匪」，結果卻遭工作人員大動作架離，由於葉春蓮曾獲得師鐸獎，擔任教職數十年，此事件也引發葉春蓮學生的怒火。（民眾提供）

結果，連花蓮另一地方勢力的魏家，也出來聲援葉霸，這代表傅崐萁真的惹怒花蓮人了。

曾任國民黨中央委員的無黨籍縣議員魏嘉賢發文為葉春蓮老師加油。他說學生時期曾受教於葉春蓮老師，看到老師被這樣對待，心裡滿是難過。

魏嘉賢表示，葉春蓮老師絕對不是「側翼」，而是一位值得所有人尊敬的好老師。

以下是一位花蓮人對葉老師的描述，有夠傳神。
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給外地人跟沒有經過聯考的小朋友講講「葉霸」這2個字在花蓮的重量！

在那個人人要通過聯考擠進大學窄門的年代，偏遠的花蓮教育資源其實很不夠！

想要上大學只能讀花中跟花女，而要考上花中花女，在花蓮最好要讀花崗國中跟國風國中！

在那個可以能力分班跟男女分班的年代，花崗跟國風每一屆各20班，都會有男女各一個升學班，每班約50人，全花蓮市的家長搶破頭要擠進這200個名額！

事實也是這幾個升學班上花中花女的比例最高，而葉霸就一定是她那一屆4個升學班的班導師之一！

即使不是唸葉老師的導師班，只要是花崗國中的學生，一定也都很尊敬葉老師！（附帶一提，國民女婿羅一鈞是我這屆的，但他在花崗唸2年就跳級建中，真神人也）

雖然我不是唸花崗，但葉霸的聲名遠播，連我都聽聞過她的威名！

花蓮王，你惹錯人了！」

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花蓮曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮（左）嗆傅崐萁通匪遭國民黨指控為綠營側翼，昔日學生黃強（右）到桌球館關心老師。（記者王錦義攝）花蓮曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮（左）嗆傅崐萁通匪遭國民黨指控為綠營側翼，昔日學生黃強（右）到桌球館關心老師。（記者王錦義攝）

農曆年期間，我跟Kenny Chen幫聯絡課金的花蓮LED八免宣傳車，三月中就要起跑。

我們就用宣傳車來幫葉霸老師，向傅崐萁套個公道吧！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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