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自由開講》珍惜海島國家的根源，重視常民歷史文化

2025/03/07 10:30

◎葉正興

2月22至23日，高雄首度攜手馬尼拉經濟文化辦事處、日本台灣交流協會、美國在台協會、泰國貿易經濟辦事處等國際單位，在中央公園舉辦「2025日光海島生活節」。活動涵蓋音樂演出、新住民美食文創市集、戶外講座、藤球運動、行動圖書車等，展現台灣與日、美、泰、菲、印、越等國的多元文化，也彰顯高雄對新住民與移工的重視。兩日內吸引14萬人，共同見證這場文化饗宴。

5國攜手舉辦的日光海島生活節，日前在高雄中央公園開幕。（高市府提供）5國攜手舉辦的日光海島生活節，日前在高雄中央公園開幕。（高市府提供）

台灣自清領時期起，憑藉豐饒物產與商業優勢成為國際貿易重鎮。1840年，英國以大炮打開清帝國的閉關大門，鴉片戰爭期間更試圖占領台灣。美國早已洞悉台灣的戰略價值，頻繁探勘並尋求經營機會。此後，台灣陸續與法國、俄國、葡萄牙、荷蘭等國簽訂通商條約，地位日益重要。

海洋塑造了台灣的經貿發展，也孕育多元文化。隨著全球海運競爭加劇，各國爭相投入港口開發與船舶大型化。早在1960年代，交通部即推動「高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫」，奠定高雄作為亞太海運樞紐的地位。

然而，港口發展也帶來歷史遺憾。1968年，「剖港」工程將原本相連的旗津與小港一分為二，使旗津成為「外島」，其中紅毛港聚落受影響最深。自1975年市府提案遷村，至2007年全面完成，影響逾2萬人，成為台灣規模最大的遷村案例。

紅毛港的歷史可追溯至荷蘭時期，當時外國商人來此經商，留下「紅毛港」地名。清領時期起，這裡發展成獨特漁村，遷村前仍保存許多歷史建築與人文景觀。原聚落雖已轉型為高雄港第六貨櫃中心，但市府透過中央挹注經費，保留部分區域作為紅毛港文化園區，進行文化展示與環境復舊，並建造三艘新式渡輪、出版書籍與紀錄片，細細記錄這片土地的故事。2012年，紅毛港文化園區正式啟用，成為當地居民共同記憶的象徵。

日光海島生活節透過美食及音樂展現高雄多元共融精神，獲得國內外朋友熱烈迴響。（行國處提供）日光海島生活節透過美食及音樂展現高雄多元共融精神，獲得國內外朋友熱烈迴響。（行國處提供）

「2025日光海島生活節」以文化外交為媒介，展現海島國家的多元融合，而紅毛港正是高雄「打狗開港」的起點，承載數百年城市記憶。這裡見證了高雄在轉型中的掙扎與妥協、衝突與包容，也展現豐厚的人文、宗教、藝術、建築與生態景觀。

今日高雄已發展為現代國際都市，但我們不應忘記那些因城市發展而犧牲的聚落與居民。懷抱感恩之心，親自走訪紅毛港文化園區，回顧這片土地的過往，體會一座城市如何在歷史潮流中找回自己的靈魂。

（作者為公務員）


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