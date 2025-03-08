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自由開講》以「日月潭」為「福建」補給? 共軍艦艇命名的統戰意圖

2025/03/08 20:00

◎ 楊宗新

中國網路近日盛傳，即將於今年服役的第三艘「901型」補給艦，將命名為「日月潭號」，並成為同樣將於今年服役的「福建號」航母專屬補給艦。

中國新型航空母艦「福建號」。（圖片擷取自@埃森_ai的X帳號）中國新型航空母艦「福建號」。（圖片擷取自@埃森_ai的X帳號）

901型」係共軍專為常規動力航母打造的超大型補給艦，目前每個航母編隊都配有一艘，如「遼寧號」搭配的「呼倫湖號」、「山東號」搭配的「查干湖號」，即將成為中國第三艘航母的「福建號」當然也不例外。依據共軍《海軍艦艇命名條例》，補給艦應以湖泊為名，將「901型」三號艦命名為「日月潭號」，雖合乎規範，卻存在幾項爭議。

首先，共軍現有17艘補給艦，每一艘都是以「湖」為名，日月潭雖就地理概念而言，確實也是湖，但文字上畢竟是「潭」；其次，「901型」為共軍目前最大噸位補給艦，前兩艘都盡可能以超大型湖泊為名，日月潭僅7.9平方公里，以之為同型號補給艦命名，顯得格格不入；最後，中國雖主張臺灣是其領土不可分割的一部分，但基於尊重，從未有過以臺灣地名命名先例。

2012年「遼寧號」成軍前，也一度盛傳將命名為「施琅號」。（法新社檔案照）2012年「遼寧號」成軍前，也一度盛傳將命名為「施琅號」。（法新社檔案照）

海軍船艦的命名，除須符合相關法律規範外，時常也反應國家當前戰略意圖，相關單位在命名時固然不可不慎，其他國家也可藉由觀察他國的命名方式，調整自身的戰略部署。例如2012年「遼寧號」成軍前，一度盛傳將命名為「施琅號」，然而從當時時空背景研判，中共領導人是標榜「和平發展」、「和諧世界」的胡錦濤，與時任美國總統歐巴馬共同建立了雙邊元首定期商談國際局勢的「G-2」平臺，對臺亦採取開放與交流，若果真將首艘航母以「施琅號」為名，將與其所訴求的和平形象背道而馳。

共軍艦艇命名需經中共中央軍委批准，而中央軍委主席又由中共中央總書記兼任，換言之，最後要怎麼命名，仍得視最高領導人的態度。以中國對網路管理的嚴格程度來說，若非中央有意放任，否則不太可能出現這麼多第三艘「901型」補給艦將以「日月潭號」命名的訊息。這種作法，目的應是在測水溫，如境內輿論一片支持，國際社會也沒有質疑，便極有成真的可能。

（作者為公務員）

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