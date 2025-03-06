自由開講》氣爆過後，勞工的飯碗誰來保？

◎ 侯嘉偉

2月13日，台中新光三越發生嚴重氣爆，導致4人死亡、30多人受傷，不僅造成生命損失，也讓數千名商場勞工面臨停工、無薪假，甚至資遣的困境。這場災難不只是意外，更突顯企業安全管理的缺失，以及勞工權益保障的重要。

2月13日，台中新光三越發生嚴重氣爆。業者表示，絕不逃避責任，確保同仁薪資並補償品牌夥伴。（資料照）

停工不代表沒薪資，企業須負責

根據《職業安全衛生法》第36條規定，雇主有義務支付薪資。然而，當商場因故暫停營業，專櫃人員可能面臨無薪假的困境，變相讓員工承擔企業的營運損失，進而影響其生計。企業應負起保障員工薪資的責任，而政府也應積極介入，確保勞工權益不受侵害，避免他們成為最大的受害者。

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專櫃人員的去向，不能任由企業決定

許多專櫃勞工並非新光三越的直屬員工，而是由品牌公司派遣，商場停業後，他們的去向變得不確定。勞工不該被迫接受遠距轉調或「自願離職」，否則這無異於變相裁員，規避資遣費支付。政府應確保品牌公司依法辦理調動，讓勞工能夠獲得合理的安置選擇。

新光三越氣爆後近20日首度開放，讓員工及櫃哥、櫃姊排隊入館取回私人物品。（資料照）

新光三越的氣爆事件不只是商場重建的課題，更是對勞工權益的一大考驗。在災後復原的過程中，我們應該思考，勞工的保障是否能夠比商場修復得更快？當企業選擇優先恢復營運，而非確保員工的基本權益時，今天受影響的勞工，可能就是未來任何一位職場工作者的縮影。

（作者為臺北市政府勞動局、臺灣花蓮地方法院調解委員）

（編按︰台中新光三越台中中港店氣爆事故發生半個多月後，三月一日終於開放員工入內取私人物品及開闢第二賣場。）

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