自由開講》愈趨實戰化的中國解放軍海軍

◎ 衛重華

中國人民解放軍海軍近期在南海、台海及西太平洋地區的軍事行動日益強硬，對區域內各國施加更直接的軍事壓力，試圖透過提高軍事措施來塑造有利於自身的戰略格局。這些舉動涵蓋驅離外國軍機、遠洋示威、突然實施實彈演習以及在台海對外國軍艦進行近距離壓制，顯示解放軍海軍不再僅局限於「灰色地帶戰術」，而是採取更為直接的對抗模式，提升海空軍事威懾的強度。

中共海上擴張行動頻頻。菲國指控中國海警船在黃岩島附近，對正執行公務的菲國巡邏船發射水砲，並「擦邊撞擊」船身右側。（法新社檔案照）

日前菲律賓政府派出的塞斯納208巡邏機在黃岩島附近執行低空偵察時，遭遇中國海軍直-9直升機的極近距離逼近，雙方最近距離甚至不足3米，造成極大的飛行安全風險。菲律賓飛行員多次試圖透過無線電與中方溝通，但未獲回應，導致對峙持續30分鐘。

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美國隨後強烈譴責中國的行為，並重申《美菲共同防禦條約》適用於南海的任何地方，顯示美國對菲律賓的安全承諾。但中國官媒則批評菲方蓄意挑釁，並試圖借助美國同盟擴大對峙規模。此事件再次暴露中國與區域內國家對南海主權的嚴重爭端，也顯示解放軍海軍在應對外國軍機與軍艦的策略日益升級，從過去的監視與尾隨，逐步轉向更具威脅性的逼近與驅離。

澳洲國防軍日前拍攝與發布的照片顯示，澳洲海軍士兵在軍艦上遠眺於紐澳之間塔斯曼海進行實彈軍演的中國人民解放軍補給艦「微山湖艦」與護衛艦「衡陽艦」。（法新社檔案照）

另外，解放軍海軍近期更進一步擴大活動範圍，因應澳洲軍機飛往東沙，遵義艦刻意繞行至澳洲西方海域，顯示中國直接攤牌展現軍事威懾，更開始對遠洋海域進行戰略性展示。這項行動可能是對澳洲近期強化與美國、英國軍事合作的回應，也可能是測試中國海軍的遠洋投射能力，為未來可能的行動做準備。澳洲政府對此高度關注，並視其為中國海軍進一步擴張影響力的象徵。

而解放軍僅提前一天對外公布在澳洲外海實彈演習，顯示中國有意透過突發性的軍事行動來增加區域國家的反應難度，迫使其在軍事決策上陷入被動。這類軍事行動不僅具有戰術訓練的功能，更是一種戰略施壓手段，藉由頻繁的軍事演習，逐步塑造中國的「軍事常態化」，迫使區域國家逐步接受中國的軍事存在，並削弱美國及其盟國在印太地區的行動自由。

加上，加拿大軍艦日前在台海航行時遭到中國軍艦近距離夾擊，這標誌著解放軍海軍在台海的軍事應對模式已經發生變化。從過去的監視、尾隨，轉變為更直接的軍事壓制手段，這不僅增加了軍事誤判的風險，也可能導致其他國家對中國採取更強硬的回應，使區域局勢進一步升級。中國此舉可能是為了測試美國及盟國在台海的軍事行動底線，並試圖透過頻繁的軍事對抗，來塑造台海成為中國「內海」的戰略認知，這將對未來的國際通行權與區域安全局勢產生深遠影響。

整體而言，解放軍海軍近期的行動顯示其戰略重心正從過去的低度對抗，轉向更積極的軍事威懾，並透過提高軍事措施來擴大中國在印太地區的影響力。這些行動已經引發美國、澳洲、菲律賓、加拿大等國的警覺，未來美國及其盟國勢必會加強軍事協作，以應對中國海軍日益增強的活動能力，這將進一步加劇印太地區的軍事緊張態勢。

（作者為軍人）

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