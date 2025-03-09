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自由開講》徹查校園毒品霸凌疑雲 別讓家長寢食難安

2025/03/09 15:00

◎ 常遇秋

台南驚傳國中校園毒品霸凌案，導致13歲少年不治身亡，醫檢發現其體內可能含有毒品，震驚國人！

男國中生遺體在市立殯葬所解剖驗屍，國中女校長（左二）現身向學生母親（右一）致哀。（資料照）男國中生遺體在市立殯葬所解剖驗屍，國中女校長（左二）現身向學生母親（右一）致哀。（資料照）

台南市長表示，已要求「教育局」徹查此事，並釐清真相。如果這是校園毒品霸凌事件，甚至鬧出人命，這已經超出「教育局」的調查範圍，而是檢調應該介入，還給家屬與國人一個真相。

「教育局」與學校應該做的，是立即啟動「輔導機制」，安撫身亡少年的同班學生，千萬別因此事，造成難以抹滅的心理陰霾與傷害。


對於台南某國中傳出毒品及霸凌事件，台南市長黃偉哲受訪表示，徹底調查釐清真相，給社會交代。（資料照）對於台南某國中傳出毒品及霸凌事件，台南市長黃偉哲受訪表示，徹底調查釐清真相，給社會交代。（資料照）

醫生檢驗發現其體內有毒品反應，這是「事實」。母親指控孩子在學校遭受長期霸凌，甚至「被迫吞下毒品咖啡包」，則是「推論」！此案既然已經走入司法程序，請謹守「無罪推定原則」，讓「證據來說話」！

去年，新北市土城區校園少年割喉案，除了舉辦音樂會來悼念，我們到底還做出那些積極防範作為，來保護這群「無辜」且「無助」的學生？

學校老師把違法亂紀的學生送去學務處，學務處能做什麼？敢做什麼？除了「輔導」加害者與受害的學生之外，頂多再加上一句「請相信~人性本善」！其他的，就是「無為而治」與「無能去管」，這是我們心中「理想的校園」嗎？

你若是學生家長，你會不生氣嗎？你若是有錢的家長，真能放心讓學生去讀公立高中嗎？你若是無權無勢的學生家長，如果不透過媒體發聲，去捍衛自身權益，那些權責單位會繃緊神經，盡速來處理嗎？

一切都是校園「共業」，這才導致「共犯結構」的罪嫌有恃無恐，吃定弱勢的青少年，也看扁學校就是一隻「無牙的紙老虎」！

地方首長與學校校長，為了台灣的下一代，你該有所作為，別讓弱勢學生與學生家長，寢食難安啊！

（作者為教育工作者）

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