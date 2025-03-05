自由開講》〈新南向2.0〉印度首都新德里大選觀察

◎ 陳震睿

二月印度首都新德里議會舉行大選，原本在新德里佔據優勢之大三勢力在野黨-平民黨（Aam Aadmi Party, AAP）遭到慘敗，從62席大幅衰退至22席，印度人民黨（Bharatiya Janata Party, BJP）則大幅增加至48席，此次選舉可說是印度人民黨 27年來於新德里議會之大勝，新德里議會長期由在野黨把持，印度人民黨BJP雖為印度執政黨且擁有莫迪Modi之高人氣，但在新德里議會去屢攻不下，本次睽違多年之勝利原因，可歸功以下幾點原因及策略。

新德里議會舉行大選，由總理莫迪（中）率領的「印度人民黨」大幅增加至48席。圖為去年的國會大選。（歐新社檔案照）

本次新德里議會選舉，印度人民黨BJP採取四大策略：

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第一策略為主打民生策略，從新德里老舊之市容、惡劣之排水系統以及極差之空氣汙染著手，主打改善市政、強化執行力以及立刻改善空汙及PM2.5之議題，讓新德里選民能產生共鳴，莫迪總理以及印度人民黨新德里黨部高層親自錄製關心市政之短片，以利該議題在選民中快速發酵。

第二策略為提供社會福利政策策略，印度人民黨選舉間承諾，依據中央執政經驗，將在新德里提出每位勞工有100萬盧布之勞工保險、家庭主婦有每月2,500盧布之家庭津貼以及水電補貼政策。

第三策略為選戰動員策略，印度人民黨BJP與印度教神廟合作，使其為選戰助講及政策宣傳地外，並與貧民窟之餐飲店合作為其政策宣傳小據點，並透過印度之國民志願服務團（Rashtriya Swayamsevak Sangh）之服務團樁腳，深耕在野黨空戰不容易觸及之社區。

第四策略為形象空戰策略，除透過印度教及印度國族建構宣傳外，並攻擊在野黨-平民黨（AAP）之疑似貪腐之負面新聞，其中平民黨（ AAP）黨魁Arvind Kejriwal疑似涉入官邸裝修資金案件以及相關貪腐指控，印度人民黨則對該弱點鋪天蓋地攻擊，試圖解構平民黨（AAP）親民之完美人設。

印度人民黨針對平民黨（ AAP）黨魁Arvind Kejriwal（見圖）疑涉入官邸裝修資金案件以及相關貪腐指控，解構其完美人設。（法新社檔案照）

印度新德里此次選戰與台灣政壇有頗高之相似度，印度執政黨BJP之勝選四大方程式，或可提供台灣執政黨或在野黨思考選戰相關策略:

一、民生策略：從印度新德里選戰觀察，即使是當家的執政黨，也能夠藉由提供更好、更佳之政策來吸引選民注意，另黨內之明星親自錄製之市政短片，可極大強化該議題在選民間發酵程度。

二、社福策略：印度人民黨透過提供勞工保險、家庭津貼等社福在議題上極大化掌握了主動權，此刻台灣政壇則是在野黨提出普發現金等社福策略，目前在該議題上也部分掌握了社福策略之論述及主動權。

三、動員策略：透過印度新德里選戰觀察，貧民窟之政策宣傳小據點，以及國民志願服務團（RSS）之樁腳能夠深耕空戰不容易觸及之社區選民。

四、形象空戰策略：印度執政黨BJP成功利用了平民黨（ AAP）黨魁Arvind Kejriwal疑似涉入官邸裝修資金案件，解構平民黨（AAP）親民清廉之完美人設，而台灣政壇政治人物只要涉及貪腐或政治獻金或助理費案件，將會在空戰時陷於極大之被動。

（作者為南向台商二代、印度人民黨海外之友會（OFBJP）台灣區會長）

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