晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》〈新南向2.0〉印度首都新德里大選觀察

2025/03/05 15:00

◎ 陳震睿

二月印度首都新德里議會舉行大選，原本在新德里佔據優勢之大三勢力在野黨-平民黨（Aam Aadmi Party, AAP）遭到慘敗，從62席大幅衰退至22席，印度人民黨（Bharatiya Janata Party, BJP）則大幅增加至48席，此次選舉可說是印度人民黨 27年來於新德里議會之大勝，新德里議會長期由在野黨把持，印度人民黨BJP雖為印度執政黨且擁有莫迪Modi之高人氣，但在新德里議會去屢攻不下，本次睽違多年之勝利原因，可歸功以下幾點原因及策略。

新德里議會舉行大選，由總理莫迪（中）率領的「印度人民黨」大幅增加至48席。圖為去年的國會大選。（歐新社檔案照）新德里議會舉行大選，由總理莫迪（中）率領的「印度人民黨」大幅增加至48席。圖為去年的國會大選。（歐新社檔案照）

本次新德里議會選舉，印度人民黨BJP採取四大策略：

第一策略為主打民生策略，從新德里老舊之市容、惡劣之排水系統以及極差之空氣汙染著手，主打改善市政、強化執行力以及立刻改善空汙及PM2.5之議題，讓新德里選民能產生共鳴，莫迪總理以及印度人民黨新德里黨部高層親自錄製關心市政之短片，以利該議題在選民中快速發酵。

第二策略為提供社會福利政策策略，印度人民黨選舉間承諾，依據中央執政經驗，將在新德里提出每位勞工有100萬盧布之勞工保險、家庭主婦有每月2,500盧布之家庭津貼以及水電補貼政策。

第三策略為選戰動員策略，印度人民黨BJP與印度教神廟合作，使其為選戰助講及政策宣傳地外，並與貧民窟之餐飲店合作為其政策宣傳小據點，並透過印度之國民志願服務團（Rashtriya Swayamsevak Sangh）之服務團樁腳，深耕在野黨空戰不容易觸及之社區。

第四策略為形象空戰策略，除透過印度教及印度國族建構宣傳外，並攻擊在野黨-平民黨（AAP）之疑似貪腐之負面新聞，其中平民黨（ AAP）黨魁Arvind Kejriwal疑似涉入官邸裝修資金案件以及相關貪腐指控，印度人民黨則對該弱點鋪天蓋地攻擊，試圖解構平民黨（AAP）親民之完美人設。

印度人民黨針對平民黨（ AAP）黨魁Arvind Kejriwal（見圖）疑涉入官邸裝修資金案件以及相關貪腐指控，解構其完美人設。（法新社檔案照）印度人民黨針對平民黨（ AAP）黨魁Arvind Kejriwal（見圖）疑涉入官邸裝修資金案件以及相關貪腐指控，解構其完美人設。（法新社檔案照）

印度新德里此次選戰與台灣政壇有頗高之相似度，印度執政黨BJP之勝選四大方程式，或可提供台灣執政黨或在野黨思考選戰相關策略:

一、民生策略：從印度新德里選戰觀察，即使是當家的執政黨，也能夠藉由提供更好、更佳之政策來吸引選民注意，另黨內之明星親自錄製之市政短片，可極大強化該議題在選民間發酵程度。

二、社福策略：印度人民黨透過提供勞工保險、家庭津貼等社福在議題上極大化掌握了主動權，此刻台灣政壇則是在野黨提出普發現金等社福策略，目前在該議題上也部分掌握了社福策略之論述及主動權。

三、動員策略：透過印度新德里選戰觀察，貧民窟之政策宣傳小據點，以及國民志願服務團（RSS）之樁腳能夠深耕空戰不容易觸及之社區選民。

四、形象空戰策略：印度執政黨BJP成功利用了平民黨（ AAP）黨魁Arvind Kejriwal疑似涉入官邸裝修資金案件，解構平民黨（AAP）親民清廉之完美人設，而台灣政壇政治人物只要涉及貪腐或政治獻金或助理費案件，將會在空戰時陷於極大之被動。

（作者為南向台商二代、印度人民黨海外之友會（OFBJP）台灣區會長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，
來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com




不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書