自由開講》阿共持續斷我海纜 讓台灣人更反感

◎李立聖

中國正強力破壞兩岸「現狀」，其中台灣與澎湖間的海底電纜發生斷裂，調查得知，涉案船隻具中資背景，此一破壞行為直接損及台灣民眾的網路通信權利和生活便利，令人對中共更反感。

掛多哥籍的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）

中國宣稱希望兩岸和平發展，盼獲台灣民眾支持。但言行一旦矛盾，信任基礎就瓦解。正如一個鄰居聲稱要和睦相處，卻偷偷剪斷你家的網路線，口口聲聲說要做朋友，行為卻一次次搞破壞，只會更多不滿並選擇遠離惡鄰。

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基礎設施如海底電纜，是國家安全的一部分，更是民眾日常生活不可或缺的基礎資源。這類設施頻頻受到中共破壞，只會讓民眾對更添憎惡。這種行為實際上不僅損害了彼此間的信任，還把原本可能更接近的民間關係推得更遠。

一個鄰居常常以友好為名，但行動上卻一次次破壞你的生活便利，這樣的鄰居怎能被稱為真正的「好鄰居」？於如此情境下，口頭的承諾不再重要，因為行動早已說明了一切。對於希望促進和平的兩岸關係來說，任何損害民生設施的行為，無異於把雙方民間的信任橋樑推向崩塌邊緣。

掛多哥籍的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）

因此，我們呼籲中國政府能夠正視這些行動對民眾生活的影響，停止任何傷害台灣基礎設施的行為。無論出於何種目的，這些做法只會讓台灣民間對中國的疏離感愈加明顯。如果想要得到台灣民眾的好感，應該以實際行動展現誠意，尊重台灣民眾的基本生活權益。停止扯斷海纜這種傷害人民基本權利的行為，才有可能真正縮短彼此之間的距離，為區域穩定和平發展創造更好的基礎。

（作者為政治工作者）

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