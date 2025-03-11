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自由開講》「國機國造」應續航 別走「經國號」後塵

2025/03/11 18:00

◎ 邱世長

「勇鷹」高教機在2月15日於台東失事墜海，飛行員跳傘逃生獲救，造成空軍士氣低迷，外界傳言不斷。

「勇鷹」高教機在2月15日於台東失事墜海，軍方在海上進行打撈作業。（資料照）「勇鷹」高教機在2月15日於台東失事墜海，軍方在海上進行打撈作業。（資料照）

國人擔心因為「勇鷹」高教機的失事，導致「國機國造」暫緩，並步向「經國號」停產的命運。

不久前，總統賴清德才召開國安高層會議，表態要讓國防預算達到GDP 3%以上的目標，要落實「國機國造」和「國艦國造」的國防自主的理想，這也讓國內軍工概念股上升，國內培育國防產業鏈蓬勃發展。

「勇鷹」高教機雖然不幸墜海，但是「國機國造」與「國艦國造」等相關產業不該受影響，更該續航高飛。

筆者擔心，賴總統雖然宣示國防預算要達到GDP 3%以上。但經「勇鷹」墜海事件，難免有想軍中士氣，國防部也展開調查但筆者認為，政府必須擇善固執，表態為了台灣的國防自主的永續發展，以及提升國防戰力，「國機國造」與「國艦國造」都繼續向前行，讓台船、龍德等公司持續有生存空間，千萬別步上「經國號」的後塵。

IDF經國號戰機掛載天劍二型飛彈。（資料照）IDF經國號戰機掛載天劍二型飛彈。（資料照）

回顧台灣的「經國號」歷史，只因缺乏完善的留才計畫，導致一大群航太人才，隨著「經國號」停產而失業，無法在台灣生根，台灣當年喪失提升國防自主能力的「黃金時間」。

提升台灣國防自主 別再錯失航太人才

1980年代，台灣在美國幫助下，就打算展開「自製防禦戰機」，取代老化的F-5戰鬥機。可惜，中華民國建軍史上最大的自製武器開發計劃——「鷹揚計劃」，1988年讓第一架「IDF」原型機出廠，1992年進入空軍服役。

但是，後繼無力，「自製戰機」自此無疾而終，直到近年的「國機國造」。

我們不能讓「國機國造」和「國艦國造」計畫，步向「IDF」的後塵，後繼無力，難以永續發展，以停產收場，這絕非台灣之幸。

（作者為教育工作者）

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