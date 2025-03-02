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矢板明夫觀點》找到新證據／沈君山親口承認 收到曹董捐款

沈君山回答道：「那是1996年的事了。當時我為了學校的研究經費，向聯電董事長曹興誠募款。可是曹興誠並不是清大校友，為了讓他的捐款師出有名，於是我們約好下盤棋，如果我赢了，他就要捐錢給清大，捐錢多少以贏多少子而定。結果我贏他一大盤，清大也得到一千五百萬的研究經費。哈哈哈！」。
矢板明夫

矢板明夫

2025/03/02 18:20

◎矢板明夫

有關聯電前董事長曹興誠30年前是否曾經捐給清大1500萬之事，今天（0302）上午，我在台北市立圖書館又找到了一個重要證據。沈君山親口承認，收到了曹興誠的捐款。

沈君山晚年出版圍棋叢書《沈君山說棋王故事》共五卷。其中一卷「吳清源」。（取自貼文）沈君山晚年出版圍棋叢書《沈君山說棋王故事》共五卷。其中一卷「吳清源」。（取自貼文）

沈君山晚年，為了向青少年普及圍棋，在英文漢聲出版社（漢聲文化，2006年）出版了圍棋叢書《沈君山說棋王故事》共五卷。其中第一卷「吳清源」的第130頁中，沈君山回顧了接受捐款的經過。

當一位小朋友問他：「聽說您當校長的時候，曾經以一盤圍棋，幫清華大學募到一大筆捐款！」

沈君山回答道：「那是1996年的事了。當時我為了學校的研究經費，向聯電董事長曹興誠募款。可是曹興誠並不是清大校友，為了讓他的捐款師出有名，於是我們約好下盤棋，如果我赢了，他就要捐錢給清大，捐錢多少以贏多少子而定。結果我贏他一大盤，清大也得到一千五百萬的研究經費。哈哈哈！」。

在「吳清源」第130頁中，沈君山回顧接受捐款經過，說到清大得到1500萬的研究經費。哈哈哈。（取自貼文）在「吳清源」第130頁中，沈君山回顧接受捐款經過，說到清大得到1500萬的研究經費。哈哈哈。（取自貼文）

從「哈哈哈！」三個字，我們彷彿可以看到沈君山得意的表情。書中註明了沈君山接受該小朋友訪問的時間是「2003年11月28日下午3:30分」

事已至此，我認為由翁曉玲委員發起的這場鬧劇應該可以結案了。捐款人：曹興誠；受捐款人：沈君山；捐款的見證人：前聯合報總編輯張作錦；以及了解當時情況的聯電前總經理吳宏仁。這四位當事人在不同的場合，都證明了確實有捐款這件事。

沈君山生前不但是知名物理學家，同時也是橋牌國手、圍棋高段以及知名作家。（資料照，清大秘書處提供）沈君山生前不但是知名物理學家，同時也是橋牌國手、圍棋高段以及知名作家。（資料照，清大秘書處提供）

而質疑者或不承認有捐款這件事的翁曉玲、「清大校方」神秘人、陳前校長和現任的高校長等人，都並非當事人。這些人如果查不到這筆捐款的話，其原因可能是該校接受捐款的管理混亂、帳務不明。建議在校內成立一個專門調查委員會，好好查一下過去接受的捐款及用途。然後將其結果全部公諸於世。既可以還曹興誠、沈君山兩位的清白，也可以讓今後的捐贈者安心。

其實這件事本來與我無關，只因一個星期前我在網上評論此事時，受到了很多「否認捐款」人士的攻擊和謾罵。有一位清大畢業生到處講「矢板明夫翻車了」，激起了我早年做調查記者時的激情。這段時間，跑了多次圖書館、查閱了大量當時的報刊、雜誌和書籍，學到了不少東西。

30年前那場教育家與企業家的對弈，用圍棋做公益原是佳話卻變成政治攻防的武器。（圖為聯合報剪報，取自矢板明夫貼文）30年前那場教育家與企業家的對弈，用圍棋做公益原是佳話卻變成政治攻防的武器。（圖為聯合報剪報，取自矢板明夫貼文）

30年前那一場教育家與企業家的對弈。用圍棋做公益，對清大來說，本來是一段可以流傳後世的佳話。卻被一群人當成政治攻防的武器，弄成了一地雞毛。令人嘆息。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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