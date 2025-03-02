名家分享~廖美》澤連斯基的英語與戰爭的沈默

澤連斯基自戰爭以來每晚對烏克蘭人的講話，都是自拍，完全不假手他人，這種足以自理，不需幕僚協助的自主，只是烏克蘭戰鬥能夠堅持至今的一個側面。

◎ 廖美

澤連斯基在白宮的記者會後，有人認為他沒有使用英語翻譯是錯誤的。

不，澤連斯基的英語表達完全沒有問題。

也許台灣一些人看到澤連斯基跟川普和 JD Vance 在白宮吵架，都嚇死。（彭博社）

雖然他說英語的時候有腔調，但說出的話，只要習慣聽英語的人 （如歐美人士），都聽得懂。澤連斯基在戰爭的蛻變是巨大的，他從戰爭第一年接受英文媒體訪問需要翻譯，到了第二年，大部分意見已可以自己用英語表達。

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作為烏克蘭國際遊說的代表，當戰士在前線時時處於生死之間，同胞面對俄羅斯殘酷轟炸朝不保夕，關於烏克蘭需要的援助還不能自己表達，隨時需要翻譯，烏克蘭人難道不會覺得他太不長進？

澤連斯基自戰爭以來每晚對烏克蘭人的講話，都是自拍，完全不假手他人，這種足以自理，不需幕僚協助的自主，只是烏克蘭戰鬥能夠堅持至今的一個側面。

也許台灣一些人看到澤連斯基跟川普和 JD Vance 在白宮吵架，都嚇死了，但做事一向就事論事的西方人也就盯著看罷了。如果，你花一點時間看澤連斯基記者會後上 FOX 電視台接受的 23 分鐘專訪，你看到澤連斯基認為烏克蘭的世界垮掉了嗎？

沒有，他還在耐心對美國人進行說服，烏克蘭也還在戰鬥中*。

看了會談 烏國人：寧可戰爭，也不要可恥的和平

下午讀了一點烏克蘭地方新聞，有些烏克蘭人看到白宮記者會的結果，都哭了，但他們接著說的是：「寧可戰爭，也不要可恥的和平。」

上述表達，跟我三年來的研究觀察吻合。對烏克蘭人來說，無法簡單地在戰爭與和平之間做選擇；而是，他們要選的是戰爭，還是布查 （Буча/Bucha）？[指 2022 年 3月底，俄羅斯在布查的大屠殺。]

美國共和黨參議員 Lindsey Graham 認為澤連斯基要為今天的表現請辭，那不是太便宜普丁了？畢竟，普丁入侵烏克蘭的目的之一就是要把澤連斯基的政權轉移，培植傀儡政府。

沒有烏克蘭參與，美國與俄羅斯 2/18 在沙烏地阿拉伯首都利雅德 （Riyadh） 的和平談判，對熟悉談判眉角的人來說，發現美國竟以「手無寸鐵」的方式出現在談判中，讓人看到川普政府似乎以和平談判為藉口，其實想儘快恢復跟俄羅斯做生意。

烏俄戰爭已滿3年，烏克蘭持續抵抗俄軍侵略，圖為戰爭熱區之一的烏東。（法新社）

戰爭三年來，很多人轉移對烏克蘭戰爭的關注，不再聽到槍聲、爆炸聲和尖叫聲。英俄雙語媒體《Meduza》最近在網上展示義大利攝影師 Paolo Pellegrin 的戰地照片（請打開下面附文），留下震耳欲聾後的悲慘寂靜。

澤連斯基如果還不能直接為廣大受害的烏克蘭人發聲，就是作為領導人的失職。

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）

本文經授權轉載自廖美臉書

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