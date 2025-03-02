曹興誠八不居士》翁曉玲與清大合謀統戰

這是雅事。沈校長對此事也津津樂道。他說，有人常批評他下圍棋、打橋牌不務正業；但現在他可以用圍棋幫學校募款，可見下棋還是有用的。 聯電如約進行捐款以後，和清大來往密切，兩屆清大校長都曾擔任聯電獨立董事。

◎曹興誠

二月底立委翁曉玲突然對我潑糞，說我30年前要捐款給清華大學卻沒捐，所以我「言而無信，信用破產」云云。

立委翁曉玲日前突然對我潑糞。（資料照）

這一看就是國民黨為打擊全民大罷免而使出的賤招。我故意不回應，先讓子彈飛一下，看看他們後續還有什麼組合拳。

請繼續往下閱讀...

現在看看翁曉玲已經沒招了，我就來回應一下。

有一天沈校長說，他想辦些事，可是學校沒預算，可否請聯電幫點忙。圖為沈君山七十歲壽辰的照片。（資料照，清大提供）

還原對弈決定捐款數目往事 沈君山也津津樂道

我跟沈君山校長過去一段時間同在新竹上班，時有往還。

有一天沈校長說，他想辦些事，可是學校沒預算，可否請聯電幫點忙。

我說幫忙可以，但要幫多少？我建議先下一盤圍棋，沈校長贏幾目，我就商請聯電董事會捐幾萬美金。

沈校長棋力高出我很多，結果一如預期，他贏了五十目（即中押勝），所以後來聯電董事會同意，捐了1500萬台幣。

這是雅事。沈校長對此事也津津樂道。他說，有人常批評他下圍棋、打橋牌不務正業；但現在他可以用圍棋幫學校募款，可見下棋還是有用的。

聯電如約進行捐款以後，和清大來往密切，兩屆清大校長都曾擔任聯電獨立董事。

如果聯電一開始就言而無信，後續不可能和清大發展出良好關係。

聯電為清大整建「電機資訊館」（後來變成劉炯朗館），捐出一億兩千萬。圖為劉炯朗館啟用儀式。（資料照）

捐款一事由聯電董事會同意依約進行 與個人無關

此外，聯電為清大整建「電機資訊館」（後來變成劉炯朗館），捐出一億兩千萬；替清大活動中心改建成君山音樂廳。也捐出一億。

至於我個人，從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事，和我個人無關。

翁曉玲造謠說，我個人承諾要捐款給清大，卻「言而無信」，而清大也立即回應說，沒有收到我的個人支票。這很明顯的，是事先套好了招，對我進行惡意誹謗。

把話塞到人家嘴巴裏，然後針對別人沒說過的話加以攻擊，這是典型中共的鬥爭手法；徐巧芯也很會這一招。

依據報導，清大校長陳力俊2010至2014年在其任內，親中舔共不遺餘力，可以想見，清大已經被中共滲透的非常嚴重。

清大校長陳力俊2010至2014年在其任內，親中舔共不遺餘力。（取自貼文）

我覺得這次清大內部應該好好檢討，為什麼要配合翁曉玲對我誹謗？

聯電幫了清大這麼多忙，清大怎麼好意思對我反咬一口？

難道堂堂清大已經墮落成為中共對台統戰的巢穴？

中共滲透統戰 台灣再無退路 大罷免背水一戰

今天立院的染紅，應該始於媒體和教育體系的染紅。翁曉玲事件可說一葉知秋，讓我們了解事態的嚴重。

這次大罷免，真的是背水一戰。今天大家不站出來，以後中共來了，我們會活在一個無是無非、無情無義、指鹿爲馬、弱肉強食的黑暗世界。

為自己，為國家，為了維持台灣社會的良善，請大家站出來，支持大罷免。



（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法