自由開講》捐款爭議之外—個人與企業捐款的解釋

◎ 林健正

1995年10月，曹興誠與沈君山在圍棋對弈中定下「輸一子捐美金一萬元」的賭約，最終曹興誠輸了50子，承諾捐款50萬美元（約新台幣1,500萬元）給清華大學。然而，這筆捐款究竟是曹興誠個人名義捐贈，還是透過聯電以企業名義捐款，過去曾傳為校園美談，如今卻成為今日爭議的焦點。

圖：當年《聯合報》的報導。（取自矢板明夫貼文）

當時曹興誠是聯電董事長，沈君山則是清大校長，因此這筆捐款的財務處理方式確實存在不同的解釋空間，並對事件涉及的各方產生不同的影響。

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個人捐款與企業捐款

如果這筆捐款是曹興誠以個人名義支付，那麼根據正常的財務流程，應該由他本人開立支票或進行轉帳，並且清大的財務紀錄應顯示「曹興誠」為捐款人。然而，清大目前聲稱查無個人名義的捐款，這可能表示這筆款項未經正式入帳，或當時的財務管理出現紀錄遺失的問題，也有可能是捐款透過其他管道，導致今日查無明確記錄。

另一種可能性是，曹興誠當年以個人名義承諾，但最終選擇透過聯電捐贈。如果這是企業捐款，那麼聯電應該有相應的財務紀錄，而清大的財務帳冊中則應顯示「聯電」作為捐款來源，而非「曹興誠」。

曹興誠當年捐款可能以個人名義支付，或選擇透過聯電捐贈。（資料照）

若聯電當年確實捐贈，學校大可欣然收下款項，並不需要過問聯電內部的捐款決策。這樣的財務操作在企業界並不罕見，因為企業捐款通常可以獲得稅務上的減免，而企業董事長以公司名義履行個人承諾，也是一種常見的公益支持方式。

然而，若學校只強調「查無個人捐款」，卻未同步查核聯電的捐款紀錄，就可能會被批評為選擇性回應，進一步影響學校的公信力。坦白來說，清大的調查應該涵蓋所有可能的捐款管道，而非僅限於個人名義的查核，否則將難以完整還原事實。

清大特別需要謹慎處理本案，有一個很重要的原因是，聯電並非此次爭議的核心，卻在過程中被動捲入。學校在回應此事件時，應該確保不讓聯電承受不必要的負面影響。如果聯電當年確有捐款，則應強調這筆捐款是正常的企業公益行為，而非某特定個人的代捐行為。這樣的處理方式，既能保護企業的形象，也能讓事件回歸理性討論，避免學校、企業與捐款人三方皆受影響。

如何亡羊補牢？

目前這場捐款爭議已經從單純的歷史紀錄問題，發展成一場政治攻防戰。如果學校不及時調整策略，可能會進一步影響自身的公信力。既然學校已經參與了這場輿論戰的「上半場」，就應該利用「中場休息時間」審慎思考如何應對下半場。

如今校長發出緊急聲明，宣稱「全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。」這本來應是一個通案原則，但面對個案仍宜有個案的危機處理方式。

清大校長高為元緊急發出公開聲明電郵。（記者洪美秀翻攝）

理論上，學校當初就不應該容許校內有人以匿名方式貿然回應此事，而成為政治角力的工具。然而，既然已經發聲，現在退場未必是最好的選擇。唯一明智的作法，是透過更全面的查核來確保資訊的完整性，進一步釐清聯電是否曾經捐款，而非僅限於個人捐款的調查。

若要讓爭議止息，清大應該採取比較積極穩健的態度，避免讓學校的聲譽成為政治攻防的犧牲品。學校應該調閱1995年10月以後聯電對清大的捐款紀錄，以確認是否有相符的捐款金額，並對外發表更全面的聲明，例如：「學校已進行內部調查，我們同時也進一步查核當年聯電名義的捐款，以確保資訊完整。」

以上這樣的說法能夠展現學校的誠信與負責任態度，避免被指責選擇性回應，並確保聯電的企業形象不受影響，使學校能夠在這場爭議中保有公正立場。

如果查證後發現聯電確實有捐款，學校應明確區分企業捐款與個人捐款的不同，並強調企業捐款的公益性質，而非為個人代捐的履約問題。學校的發言應聚焦於確認捐款是否正式入帳，而非揣測捐款人的意圖或動機。

處在這種情境之中，適當的回應方式可以是：「我們查閱了歷年捐款紀錄，確認當年聯電曾有捐款給學校。我們感謝聯電對學術發展的支持，也確保所有捐款均經過正式程序處理。」

行政中立的重要性

作為台灣頂尖學府，清大不應該在社會與政治風波中保持行政中立，確保學校的獨立性與公信力。（資料照）

作為台灣頂尖學府，清華大學不僅肩負學術研究與人才培育的重責大任，更應該在社會與政治風波中保持行政中立，確保學校的獨立性與公信力。近年來，台灣社會的政治對立日益加深，公共議題往往被不同政治陣營放大解讀，甚至成為輿論攻防的工具。在這樣的背景下，清大更應該審慎處理此事，避免學校無意間被捲入政治鬥爭，成為某一方的話語戰場。

學校的核心價值在於學術自由與公平客觀，所有對外發言與行政決策都應該基於客觀事實與財務紀錄，而非受政治壓力影響。透過類似的危機處理方式，學校才能夠有效回應社會的疑慮，同時確保自身的獨立性。唯有如此，清華大學才能在這場爭議中立於不敗之地，並維護學術機構的長遠聲譽。

結論

這筆捐款的性質確實存在解釋空間，清大應該同步查核聯電的捐款紀錄，並完整公開資訊，以釐清爭議。學校應避免過度聚焦於「查無曹興誠個人捐款」，而是應該提供更完整的財務資訊，並以透明、負責的態度，確保捐款人、企業與學校三方的公信力都能夠維持，讓這場風波回歸理性討論，避免學校成為政治鬥爭的犧牲品。

（作者為國立陽明交通大學榮退教授，台灣科技產業推動協會副理事長）

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