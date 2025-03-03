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名家分享～江昺崙》228後雜感 關於美烏會談與棄台論

重量級期刊《外交事務》，於2月25日刊登了〈The Taiwan Fixation：American Strategy Shouldn’t Hinge on an Unwinnable War〉一文... 簡單來說，就是美國部分國際關係學者，開始點出台灣的戰略價值並沒有想像中的這麼大，遠低於保衛台海的成本。
名家分享

名家分享

2025/03/03 11:30

江昺崙

以前媒體都會「預言」台海出現危機，但其實現在已經不是預言，而是正在發生的事情。3至10年內，台海現狀必然被迫發生強烈的改變。

川普跟凡斯在白宮怒懟澤倫斯基，可能是外交史上前所未見的荒謬場景。（法新社）川普跟凡斯在白宮怒懟澤倫斯基，可能是外交史上前所未見的荒謬場景。（法新社）

川普跟凡斯在白宮怒懟澤倫斯基，可能是外交史上前所未見的荒謬場景（這不會是網紅實境秀吧？）美國放棄烏克蘭的立場再明確不過，烏東應該要不回來了

這樣的場景，使我想到1936年蘇台德區發生的事情，希特勒主張，強制佔領蘇台德區只是為了民族統一，而英法兩國為了避免擴大衝突，竟然也接受了希特勒的說法。後來故事大家都知道了，世界大戰與大屠殺降臨，上千萬人死去，和平並不會隨著綏靖而到來。

烏克蘭的外交悲劇，讓疑美論成真，川普、馬斯克政權正在計算台灣的價值，在多高的成本下，台灣問題是可以退讓、甚至出售的。

烏克蘭的外交悲劇，或讓疑美論成真，川馬政權正在計算台灣的價值。（美聯社）烏克蘭的外交悲劇，或讓疑美論成真，川馬政權正在計算台灣的價值。（美聯社）

重量級期刊《外交事務》，於2月25日刊登了〈The Taiwan Fixation：American Strategy Shouldn’t Hinge on an Unwinnable War〉一文，其中用「Fixation」，雖然可翻譯成「執念」，但在精神分析上有「固著」的意思（停滯在童年某個發展的階段，無法往前），是接近病理化的概念。簡單來說，就是美國部分國際關係學者，開始點出台灣的戰略價值並沒有想像中的這麼大，遠低於保衛台海的成本。

而由台灣立法院的狀態已經可以看出，中國已經控制了佔多數席次的在野黨。而中國之所以能控制在野黨，是因為對於台灣的基層政治有了很高的掌握度。

由立法院的狀態已經可以看出，中國已經控制了佔多數席次的在野黨。（資料照）由立法院的狀態已經可以看出，中國已經控制了佔多數席次的在野黨。（資料照）

中國方面深知台灣菁英社群無法控制、但控制基層社群並不困難，民主是數人頭，一人一票，所以只要掌握關鍵媒體及社群，台灣人可能就會自動把後門打開，或者坐上談判桌簽訂協議。

台灣人真正要有心理準備，1947年的二二八事件，最可怕的不是事件本身（事件本身已經夠恐怖了），但最可怕的是，事件只是一個開端，是長達40多年的族群壓迫與清洗。先不論50年代後國民黨處決了一千多名政治犯，就看日常文化中那些深不見底的恐懼就好：陳澄波的畫作為什麼會被藏起來？黃土水的雕像為何不見天日？

最可怕的是，長達40多年的族群壓迫與清洗。就看那些深不見底的恐懼就好：陳澄波的畫作為什麼會被藏起來？（資料照）最可怕的是，長達40多年的族群壓迫與清洗。就看那些深不見底的恐懼就好：陳澄波的畫作為什麼會被藏起來？（資料照）

包含國共，中國人就是要讓「台灣」這個概念消失，把所有文化意涵抹平，成為一個單純的地理名詞。「留島不留人」，不是真的要把台灣「人」都清空，而是把「台灣人」都清空。過去國民黨是這樣做的，未來共產黨更不會手軟。

2014年年初，現實主義國關大師米爾斯海默喊出「Say Goodbye to Taiwan」，當時我們同溫層一片焦慮，但也因為這份「沒有明天了」的焦慮，同溫層們才衝撞出同年三月的318事件（俗稱太陽花運動）。而後這樣小小的撞擊，如同用炸彈改變了一點點隕石軌道，才避免了台灣提早「被告別」的悲劇。十多年後，隨著美國逼迫烏克蘭談判等等情勢，這樣的可能性又將死灰復燃。

今年是二戰結束80週年，各國領袖一定都會呼籲要記取歷史教訓，但人類是不可能學到教訓的，戰爭一直都在，烏克蘭及加薩走廊只是幫我們負重前行，砲火總是落在他們的醫院與學校。

我們不必悲觀，但也不可能天真——天真到如同1945年10月，熱切歡迎國民黨的台灣仕紳一樣。我們必須認知：

戰爭已經發生了，戰場就是你我。

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

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