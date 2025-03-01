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名家分享~顏擇雅》留意全新的棄台論

從前Mearsheimer提議棄台，立論基礎是台灣選出馬英九，經濟又越來越依賴中國。這次Kavanagh&Wertheim的立論基礎，則是台灣戰略地位再怎麼重要，也不值得美國冒被中國打敗的風險。
名家分享

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2025/03/01 19:00

◎ 顏擇雅

最近我讀了覺得最不舒服的文章，是Foreign Affairs那篇《Taiwan Fixation》（原文版中文版）。是一種全新的棄台論。從前Mearsheimer提議棄台，立論基礎是台灣選出馬英九，經濟又越來越依賴中國。這次Kavanagh&Wertheim的立論基礎，則是台灣戰略地位再怎麼重要，也不值得美國冒被中國打敗的風險。

非常像習近平說法：「太平洋很大，容得下中美兩國」

全新的棄台論，台灣戰略地位再怎麼重要，也不值得美國冒被中國打敗的風險，非常像習近平說法：「太平洋很大，容得下中美兩國」。（美聯社）全新的棄台論，台灣戰略地位再怎麼重要，也不值得美國冒被中國打敗的風險，非常像習近平說法：「太平洋很大，容得下中美兩國」。（美聯社）

也可以把此文解釋成「戰略清晰論」的硬幣另一面。本來我們以為的戰略清晰是美國事先明確表示會為台海有事而出兵。此文則主張明確表示不會出兵。

這種觀點目前在美國是非常極端的。我自己是邊讀邊提出一堆反證與異議，美國一票學者想必也是。預計Foreign Affairs下一期就會刊出反駁文章。

但在台灣這邊，統派一定是興高采烈的，說起風了，美國那邊風向變了。時間又剛好碰到美俄烏終戰談判。

賴清德總統代表國家為二二八道歉。（記者羅沛德攝）賴清德總統代表國家為二二八道歉。（記者羅沛德攝）

我希望賴總統這四年能多把心力放在外交國防，繼續強化台灣的戰略地位。政府為二二八道歉，李登輝就做過了，連馬英九都有做。但老蔣到底該為二二八負多大責任，這是歷史學家的事。總統可以支持追求真相的學者，但歷史定論不是總統的事。

至於《Taiwan Fixation》那種現正進行的，對台灣前途也有莫大影響的辯論，就真的是總統的事了畢竟台灣若被中國併吞，二二八不是會再來一次而已，再來十次都有可能。

我把文章的原文與中譯連結都貼在留言版。

本文經授權轉載自顏擇雅臉書

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