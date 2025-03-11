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健康醫療網》研究：日行「這步數」或可降憂鬱症風險 醫推每天多走100步護身心健康

大家都知道步行能為健康帶來諸多好處，近期有一項刊登在知名醫學期刊JAMA Network Open的研究，在比較成年人每日步行的步數和憂鬱症發生率後，更進一步發現每日步數較高的人，憂鬱症狀也較少。
健康醫療網

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2025/03/11 09:30

◎ 健康醫療網

大家都知道步行能為健康帶來諸多好處，近期有一項刊登在知名醫學期刊JAMA Network Open的研究，在比較成年人每日步行的步數和憂鬱症發生率後，更進一步發現每日步數較高的人，憂鬱症狀也較少。根據CNN的報導，該研究第一作者、西班牙卡斯提亞拉曼查大學（University of Castilla-La Mancha）健康與社會研究中心博士後研究員Bruno Bizzozero-Peroni指出，這次的研究再一次證實，無論運動的類型或強度為何，鼓勵人們多運動是預防憂鬱症的策略之一。

近期有一項刊登在知名醫學期刊JAMA Network Open的研究，在比較成年人每日步行的步數和憂鬱症發生率後，發現每日步數較高的人，憂鬱症狀也較少。（取自貼文）近期有一項刊登在知名醫學期刊JAMA Network Open的研究，在比較成年人每日步行的步數和憂鬱症發生率後，發現每日步數較高的人，憂鬱症狀也較少。（取自貼文）

日走五千步與憂鬱症狀減少有關！每天多走一千步　憂鬱症風險或可降9%

這項研究回顧過去33項觀察性研究，分析了96,173名18歲及以上成年人的資料。研究人員發現，與每日步數少於5,000步的人相比，步行達5,000步以上與憂鬱症狀的減少相關，而與每日走少於7,000步的人相比，走7,000步以上的人患憂鬱症的風險也相對較低。研究人員指出，根據研究結果顯示，較高的每日步數與較少的憂鬱症狀之間存在顯著關聯，與較低的憂鬱症發生率和風險也有關。此外，該研究也發現，每日步數增加1,000步，也與較低的憂鬱症風險有關。未參與研究的英國國家健康研究院（NIHR）資深研究員Brendon Stubbs，在接受CNN採訪時進一步指出，每天只要多走1,000步，就有可能將未來罹患憂鬱症的風險降低9%

不過，哈佛醫學院臨床心理學家暨助理教授Karmel Choi對上述研究進行評論時指出，由於納入分析的研究大多是觀察性研究，且主要關注的是一般人，而不是憂鬱症患者，因此步數的增加是否有助於改善憂鬱症，未來還需要更多相關研究支持，但運動確實已被證實與降低憂鬱症的風險有關，「與心理健康相關文獻一致表明，一定程度的運動總比完全不運動要好」。

專家：運動是天然抗憂鬱劑！可逐步增加步數助對抗憂鬱

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）臨床醫學教授Marc Siegel在接受《福斯新聞》採訪時也表示，包括上述研究在內，已經有大量證據表明運動與情緒改善有關，可謂是一種天然的抗憂鬱劑。他說明，每天多走路不只對心理健康有益，對生理層面也有正面影響在運動時，身體會分泌多巴胺、血清素和催產素等「快樂荷爾蒙」，這些物質都對提升心情有所幫助。

精神科醫師Richard A. Bermudes指出，先前的研究已經發現，步行能影響大腦神經網路，對改善情緒、憂鬱症和焦慮症有重要作用。他也表示，久坐不動的時間越長，越容易感到沮喪，建議正在與憂鬱症鬥爭的人「一步一步來」，以循序漸進的方式每天多走100步。至於需要長時間坐在辦公桌前的上班族，也可以安排15分鐘的休息時間出去走走，讓大腦也能得到適當的鍛鍊。


本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導 研究：日行「這步數」或可降憂鬱症風險　醫推每天多走100步護身心健康

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