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自由開講》《哪吒2》40萬留言真實性存疑 中共動員水軍製造統戰假象

2025/03/08 17:00

◎ 茜茜

中共長期透過影視、文學等文化輸出對台進行統戰，試圖模糊兩岸界線，削弱台灣人民對自身主權的認同；近期《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）的上映風波，並非單純的電影話題，而是中共文化統戰的一環；國台辦發言人朱鳳蓮強調「40萬台灣網民呼籲上映」，此言論背後隱藏著中國政府的輿論操控，目的在於塑造台灣社會「渴望中國文化」的假象，進而對台灣政府施壓，試圖影響政策走向。

《哪吒2》的上映風波，並非單純的電影話題，而是中共文化統戰的一環。（翻攝自微博）《哪吒2》的上映風波，並非單純的電影話題，而是中共文化統戰的一環。（翻攝自微博）

中國網軍與五毛黨擅長製造輿論風向，過去已多次透過短影音平台、社群媒體操作輿論，例如在「台灣人熱愛祖國」等議題上灌水炒作；此次「40萬條留言」並無客觀數據支持，台灣社群平台並未出現大規模討論，反而是中國官媒不斷強調此數字，試圖讓外界誤以為台灣民意支持中國影視文化，進一步施壓政府開放市場。

不對等文化交流：封鎖台灣影視，卻要求開放

目前台灣每年開放10部中國電影進口，並以抽籤方式決定上映資格，但中國卻全面封鎖台灣影視作品，無論是《返校》、《刻在你心底的名字》，甚至是台灣影展活動皆遭限制；如今中共卻反指「台灣阻擋中國電影」，不願對台灣影視產業開放，這種單向交流的要求，明顯是政治手段，而非單純的文化交流

影視滲透：隱含政治敘事 削弱台灣本土文化認同

中國影視作品時常帶有隱性政治訊息，例如塑造「兩岸一家親」敘事，或是削弱台灣本土文化認同，《哪吒2》可能透過故事隱喻、對白設計等，向台灣觀眾灌輸「中國才是文化正統」的概念。此外，中共大力扶持影視產業，目的是讓中國文化影響台灣市場，使台灣影視產業受壓，最終削弱本土創作能量，甚至讓年輕世代在潛移默化中接受統戰觀點。

《哪吒2》爭議的本質並非一部電影能否上映，而是中國持續對台文化統戰的手法之一，透過輿論操作、不對等交流，以及影視滲透，中共試圖影響台灣文化市場，進而削弱台灣人的國家認同；我認為台灣政府與社會應提高警覺，並共同維護文化自主，避免掉入中國精心設計的統戰陷阱。

（作者為研究生）

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