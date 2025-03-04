自由開講》學測成績公布／釐清申請或分科考迷思 做出最佳選擇

◎ 詹志超

大考學測成績已於2月25日公布，不論是否考得理想，開心與難過就只有成績公布當天，過了這一天，大家還有各自的目標要努力。

眼前最重要的是親師生要先討論、溝通，如何就分數在選擇申請入學或決心參加分科考試做出決定。然而無論申請入學或參加分科考試，都有一些問題必須釐清。



學測成績出爐後，考生需釐清申請或分科考迷思，才能做出最佳選擇。圖為考完學測，考生歡呼。（資料照）

選擇申請入學，常會遇到三個迷思：

一、提前結束高中生活的迷思：申請入學需準備備審資料、歷經面試，過程繁複耗時，至五月卅日才能確知是否錄取，並未真正能提前結束高中生活。



二、選擇熱門學校科系的迷思：大學是學習關鍵的時期，通常會影響一個人的未來。熱門校系不必然是自己有興趣的，應該跳脫迷思，理性的思考。

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三、高分或低分選擇校系的迷思：申請入學的目的，是依個人志趣選擇大學校系及大學校系依其特色適性選才，因此，切勿盲從高分熱門校系，也不應因低分屈就自己沒有興趣的校系。

決定參加分科考試，也需要釐清的三個迷思：

一、動機的迷思：是為彌補學測失常的遺憾？考上心目中的名校？還是家長的強烈要求？必須明確知道自己的動機。

二、選才的迷思：分科考試是依個人興趣及能力，就志願校系指定考試科目，自由選擇應考。因此必須明確知道自己的興趣。

三、成績的迷思：參加分科考試是否一定能考得比學測更好？必須明確知道自己的實力。

釐清這些迷思，才能做出最佳的選擇。

（作者為臺北市私立延平高中老師）

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