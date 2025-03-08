自由開講》匯款買賣陷阱多 預防詐騙小方法

◎ 迷路的Leo

現今社會網路平台被廣泛使用，網路交易更是糾紛不斷，今天就來跟大家傳遞預防詐騙，避免淪為被告的小方法。

網路交易糾紛不斷，匯款買賣要多加留意，以免誤入詐騙陷阱。示意圖。（資料照）

今天的案例是網路交易買方匯款到賣方指定帳戶糾紛。

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商品價值1萬元，買方原先說支付部份訂金2000元購買商品，之後決定全額匯款1萬元。匯款完畢後告知賣方自己買錯商品要求退費，並承諾只需退費9800元，200元當誤工費。

網路交易 避免糾紛

此時別急著匯款退回，要馬上告知買方，請買方向他出金的金融單位提出申請，等代收款的金融單位通知在扣除手續費返還。

如買方沒向出金金融單位申請，只是口頭告知賣方不購買要退費。此時買方去履行買賣契約提供原訂商品，商品交付一定要使用第三方機構（貨運公司）。

商品寄出後一定要通知賣方，如不是所需商品請勿收件拆封，直接告知貨運公司拒收並通知寄件人返還商品。

賣方回收商品需確認貨運公司「備註收件人退件」，再來就是等待金融機構通知後再退費。流程雖然複雜會造成損失，但「原路徑退回」有第三方機構見證，是有資料可查的，也是對買賣雙方最好的保障。

買賣雖說是雙方的事，但為了避免糾紛、詐騙、法律問題，盡量有第三方機構介入。還有很重要的是能面交是最好的。

網路買賣陷阱多，遇到疑似詐欺，警察局跟165都沒辦法幫你備案，那兩個單位只能處理已成立的案件（就是你已經造成損失）。

（作者為工廠底層技術員）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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