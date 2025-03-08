晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》匯款買賣陷阱多 預防詐騙小方法

2025/03/08 10:30

◎ 迷路的Leo

現今社會網路平台被廣泛使用，網路交易更是糾紛不斷，今天就來跟大家傳遞預防詐騙，避免淪為被告的小方法。

網路交易糾紛不斷，匯款買賣要多加留意，以免誤入詐騙陷阱。示意圖。（資料照）網路交易糾紛不斷，匯款買賣要多加留意，以免誤入詐騙陷阱。示意圖。（資料照）

今天的案例是網路交易買方匯款到賣方指定帳戶糾紛。

商品價值1萬元，買方原先說支付部份訂金2000元購買商品，之後決定全額匯款1萬元。匯款完畢後告知賣方自己買錯商品要求退費，並承諾只需退費9800元，200元當誤工費。

網路交易 避免糾紛

此時別急著匯款退回，要馬上告知買方，請買方向他出金的金融單位提出申請，等代收款的金融單位通知在扣除手續費返還。

如買方沒向出金金融單位申請，只是口頭告知賣方不購買要退費。此時買方去履行買賣契約提供原訂商品，商品交付一定要使用第三方機構（貨運公司）。

商品寄出後一定要通知賣方，如不是所需商品請勿收件拆封，直接告知貨運公司拒收並通知寄件人返還商品。

賣方回收商品需確認貨運公司「備註收件人退件」，再來就是等待金融機構通知後再退費。流程雖然複雜會造成損失，但「原路徑退回」有第三方機構見證，是有資料可查的，也是對買賣雙方最好的保障。

買賣雖說是雙方的事，但為了避免糾紛、詐騙、法律問題，盡量有第三方機構介入。還有很重要的是能面交是最好的。

網路買賣陷阱多，遇到疑似詐欺，警察局跟165都沒辦法幫你備案，那兩個單位只能處理已成立的案件（就是你已經造成損失）。

（作者為工廠底層技術員）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書