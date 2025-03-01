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黃澎孝練「孝」話》228啓示錄—中國人如何看待台灣人？

如果説：我們是「在台灣的中國人」，那麼「台灣人」又算哪國人呢？我們到底有沒有把台灣人當成中國人呢？
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/03/01 13:00

◎ 黃澎孝

我父母是1950年從海南島「逃台」的中國難民。從小在家裡講的是「贛話」，籍貫填寫的是：江西省南康縣（現已劃入贛州市）。這讓我們從小的自我認知上明顯有別於台灣人。換言之，由於家庭背景，讓我們很自然的成為在台灣的「中國人」。

但是，這不是很彆扭的事情嗎？如果説：我們是「在台灣的中國人」，那麼「台灣人」又算哪國人呢？我們到底有沒有把台灣人當成中國人呢？

可不是嗎？當年的台灣人，與其說是「中國人」還真不如說更像日本人。

我的小學老師，彼此之間都是以日語交談。

我的初中一年級英文老師是日本早稻田大學畢業的，他那流利的日式英語，至今令我難以忘懷。

在我流利的台語、客語裡，還夾雜著一大堆源自日語的外來語，我也理所當然的照單全收，朗朗上口。

我父親手下的警察，大部分都是「留用」的日本台籍警察，至今我仍記得他們孩子的日語小名，對於他們在家裡還講著日本話，就像我們在家講「贛話」一樣，完全見怪不怪。

二二八事件元凶蔣介石。（圖擷取自維基百科）二二八事件元凶蔣介石。（圖擷取自維基百科）

事實上，我是「戰後」第八年（1953年）才出生在台灣的所謂「外省二代」，但是在我成長過程中居然還有這麼多日本文化的遺緒，可想而知，1947年也就是戰後第三年，228事件爆發時，當時的台灣必更充滿了「日本味」，看在當時非常仇日的中國人眼裡，應該壓根就沒有把台灣人當成「同胞」好嗎！但是，台灣人之所以變成像日本人，不就是1895年不爭氣的中國人打敗仗所造成的嗎？

甚至於，還有許多無知又不自省的中國人，竟然還把台灣人當成比「日本鬼子」還更不如的「日奴」、「日畜」。這就是為什麽當年奉蔣介石之命來台「平叛」的國軍，會毫不手軟的大開殺戒的根源之所在。甚至於可以說，他們還把抗戰對日本的仇恨，發洩在日本殖民地的台灣人身上。

然而，228當時的台灣，在國際法的地位，仍然是戰敗國日本的殖民地。當時的中國對台灣只是代行盟軍的管理權並無擁有主權。換言之，當時的台灣人根本就沒有「效忠」中國的義務。也就壓根不應存在著所謂「台灣人叛亂」的政治罪名。

228施暴者，蔣介石、陳儀、彭孟緝等人，以「平叛」為由，派兵來其所託管的日本殖民地肆行殺戮鎮壓，根本就是違背國際法，踐踏人權的國際罪行！這也就是美國之所以能夠出面干預，並迫使蔣介石事後撤銷形同「日本總督府」的「台灣行政長官公署」，並改派親美的魏道明取代陳儀的原因之所在。

事實上，回顧日本對於台灣這塊殖民地50年的治理，主要是以警察和教師來進行所謂的「教化」，也就是「管教」與「同化」。

然而，中國接手台灣後，卻也是採取同樣的模式治台。換言之，不論日本或中國都是把台灣當作有別於「內地」的「殖民地」。

例如：聯電創辦人曹興誠的父親當年是在「北平」應徵來台灣教授「國語」的老師。應該是沒什麼背景靠山吧，所以才會派到台中清水鄉下任教。但越是鄉下地方，對「先生」（日語的老師）越是尊敬，當時的台灣學生不但任憑「先生」打罵，受罰後還會鞠躬道謝。

我的父親則是在海南島被「資遣」遺棄的「無職軍官」。來台後轉任警察，才發現台灣人對警察非常敬畏，竟然尊稱警察為「大人」，簡直被視為是代表「官府」的直接統治者。很有「使命感」的父親，在家裏管教子女的口頭禪，居然是：「我們要當台灣人的榜樣」！毫無自覺的流露高出台灣人一等的優越心態！

事實上，類似這種中國人的優越感，不但，以「流亡學生」逃難來台，從軍高升上將的陳廷寵就曾公然高調以「光榮的中國人」自居，公開俾倪藐視台灣人還自鳴得意。

國民黨立委翁曉玲言行中，常透露出台灣中國人洋洋自得的優越感。（資料照）國民黨立委翁曉玲言行中，常透露出台灣中國人洋洋自得的優越感。（資料照）

時至今日，我們從國民黨不分區立委翁曉玲和北一女國文老師區桂芝的言行中，仍然可以看到台灣中國人洋洋自得的優越感。或許她們認為「賣台」是讓台灣人沾上「中華民族偉大復興」的光榮，是給台灣人莫大的恩惠吧！

還好，目前在台灣還自認是中國人的比率已經越來越稀少了。但是，在大陸的中國人，卻隨著中國改革開放後綜合國力的提升，而越來越驕傲自大地鄙視台灣人和中國周邊的各國人。

除了動輒以「祖國爹媽」自居，謾罵台灣人數典忘祖，甘當美日「走狗」，分裂祖國的「漢奸」之外，在中國的網路上，更是沒把台灣人當成「人類」，不是把台灣人視為「井底之蛙」的「台蛙」，要不然就是「甕中捉鱉」的「鱉」，或是「關門打狗」的「狗」。支持本土的台灣人更慘，竟被中國人封為「綠蛆」！甚至公開形諸法律，直接揚言取消這類台灣人的生存權⋯⋯。

中國前駐法大使盧沙野在接受法國BFM電視台訪問時更肆無忌憚的揚言：中國若統一台灣，要對台灣人進行「再教育」，讓台灣人變回「愛國分子」、再度支持統一。

中國前駐法大使盧沙野曾說，解放台灣後，要「再教育」台灣人。（歐新社檔案照）中國前駐法大使盧沙野曾說，解放台灣後，要「再教育」台灣人。（歐新社檔案照）

盧沙野的「再教育」一詞震驚歐洲輿論界，除了歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）在推特上表示：「令人憤慨。」比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）則批評，「獨裁政權不能接受、甚至不能想像人民想生活在自由之中，他們想要『再教育』，言下之意就是壓迫和洗腦。」

美國國會議員反貪腐顧問馬沙羅（Paul Massaro）則痛批：「種族滅絕、再教育、勞動改造，在極權之惡的新世紀下，一切都正常化了。」

為什麼在自由民主的文明世界中，國際觀感越來越好的台灣人，看在中國人眼裡，卻是那麼的卑微不堪呢？

前不久，中國政協主席王滬寧的得意門生現任復旦大學教授的沈逸，在電視節目聊台灣時，居然脫口說出：

「不要為台灣民眾考慮太多！」、「台灣和香港曾經是殖民地，殖民地你揍他一頓就行，不用想太多。」

其實，不論是盧沙野的「再教育」說，或是沈逸這番讓人驚掉下巴的言論，倒也誠實表白了當今中國人是如何看待台灣人的。

說穿了，不論是盧沙野或是沈逸他們，和八十年前「劫收」台灣，激起台灣人民228抗暴，然後又派兵來台屠殺鎮壓的中國人果然是「同一國」的。換言之，我們永遠都不要期待人多勢眾又無知自大，還滿腦子天朝封建思想的中國人，會把台灣人當成一家人！

八十年來，中國人固然從沒真心把台灣人當成所謂的「骨肉同胞」，而是把台灣人和港澳人民一視同仁，被視為是理應匍匐在地，恭迎中國君臨的次殖民地賤民。理應跪候「祖國母親」的「再教育」。

甚至於民調顯示百分之八十以上不認同自己是中國人的台灣人，還得以「台獨嫌疑犯」的待罪之身，等待著中國主子的胖揍或賜死⋯⋯。

事實上，回首228事變台灣人民的奮勇抗暴，意謂著台灣人民絕不會再次坐待中國人的霸凌殺戮！

台灣人民針對立法院中國代理人毀憲亂台的國會政變，毅然自發的「大罷免」行動，就是一次對中國説NO!的反擊行動。（資料照）台灣人民針對立法院中國代理人毀憲亂台的國會政變，毅然自發的「大罷免」行動，就是一次對中國説NO!的反擊行動。（資料照）

這次，台灣人民針對立法院中國代理人毀憲亂台的國會政變，毅然自發的「大罷免」行動，就是一次對中國説NO ! 的反擊行動。

今天，在此紀念228悲劇的此刻，讓我們團結在「大罷免」的旗幟下，努力投入罷免行動第二階段的更艱難工作中，這才是紀念228，讓中國人跌爆眼睛的最佳方案！

台灣人！

讓我們一起拼倒賣台舔中的那些藍白立委吧！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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