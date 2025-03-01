晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》罷免19藍委一階全過關 中共官員跳腳

說來奇怪，在一般的民主國家，民眾往往對執政黨不滿意的居多。沒想到在台灣，正好相反。因為在野黨和台灣最大的敵人——北京的獨裁政府，經常眉來眼去、暗通款曲，所以被選民們認為「對國家不忠誠」，是要被罷免的最大原因。
矢板明夫

矢板明夫

2025/03/01 21:00

◎ 矢板明夫

2月27日，中選會發表了全國罷免團體送交的第一階段提議書的審議結果。民間團體首波提出的19名國民黨立委罷免提案全部成案，進入第二階段。而9名民進黨立委的罷免提案並未達到提議門檻，後續有一次補提機會。

9名綠委的罷免提案未達門檻

民間團體首波提出的19名國民黨立委罷免提案全部成案，進入第二階段。（資料照）民間團體首波提出的19名國民黨立委罷免提案全部成案，進入第二階段。（資料照）

也就是說，台灣的民意對去年一年在野黨的表現十分不滿，所以連署踴躍。同時，對執政黨的表現，認為還可以接受，所以沒過得了門檻。雖說今後還有一次補提機會，但是勢頭已衰，很可能就不了了之了。

對在野表現不滿 大罷免對象多藍委

事前很多媒體認為，這次大罷免將成為藍綠兩黨的大對決。但是沒想到，雙方還沒有開始排兵布陣，有一方的陣營突然消失了。今後大約半年時間，全台灣將展開一場轟轟烈烈的只針對國民黨立委的大罷免運動。

說來奇怪，在一般的民主國家，民眾往往對執政黨不滿意的居多。沒想到在台灣，正好相反。因為在野黨和台灣最大的敵人——北京的獨裁政府，經常眉來眼去、暗通款曲，所以被選民們認為「對國家不忠誠」，是要被罷免的最大原因。

送交中選會的19位國民黨立委的罷免案全部成案。這一結果，令本土派的士氣大振。正在高興之際，對岸的兩位中共官員，又送來了神助攻。

大罷免運動踩到痛腳 中共2高官生氣氣

中國全國政協主席王滬寧。（路透檔案照）中國全國政協主席王滬寧。（路透檔案照）

先是中國全國政協主席王滬寧，在昨天（0226）閉幕的對台工作會議上表示，「要團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。」王滬寧要支持的「島內愛國統一力量」是指哪些人呢？自然不可能是對政局毫無影響力的「統促黨」之流，最容易想到的，就是將要被民眾罷免的那些立委們。

中國國防部發言人吳謙。（取自貼文）中國國防部發言人吳謙。（取自貼文）

另一位對岸的官員，是中國國防部發言人吳謙。他在今天的例行記者會上，當被問到台灣國軍今年的漢光演習將要擴大規模時，突然提高嗓門、氣急敗壞地說「正告民進黨，早晚收了你們！」

哈！原來對岸的敵人只有民進黨，他們已經毫不掩飾了。可見，大罷免運動確確實實地打到他們的痛處了。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書