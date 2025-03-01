矢板明夫觀點》罷免19藍委一階全過關 中共官員跳腳

說來奇怪，在一般的民主國家，民眾往往對執政黨不滿意的居多。沒想到在台灣，正好相反。因為在野黨和台灣最大的敵人——北京的獨裁政府，經常眉來眼去、暗通款曲，所以被選民們認為「對國家不忠誠」，是要被罷免的最大原因。

◎ 矢板明夫



2月27日，中選會發表了全國罷免團體送交的第一階段提議書的審議結果。民間團體首波提出的19名國民黨立委罷免提案全部成案，進入第二階段。而9名民進黨立委的罷免提案並未達到提議門檻，後續有一次補提機會。

9名綠委的罷免提案未達門檻

民間團體首波提出的19名國民黨立委罷免提案全部成案，進入第二階段。（資料照）

也就是說，台灣的民意對去年一年在野黨的表現十分不滿，所以連署踴躍。同時，對執政黨的表現，認為還可以接受，所以沒過得了門檻。雖說今後還有一次補提機會，但是勢頭已衰，很可能就不了了之了。

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對在野表現不滿 大罷免對象多藍委

事前很多媒體認為，這次大罷免將成為藍綠兩黨的大對決。但是沒想到，雙方還沒有開始排兵布陣，有一方的陣營突然消失了。今後大約半年時間，全台灣將展開一場轟轟烈烈的只針對國民黨立委的大罷免運動。

說來奇怪，在一般的民主國家，民眾往往對執政黨不滿意的居多。沒想到在台灣，正好相反。因為在野黨和台灣最大的敵人——北京的獨裁政府，經常眉來眼去、暗通款曲，所以被選民們認為「對國家不忠誠」，是要被罷免的最大原因。

送交中選會的19位國民黨立委的罷免案全部成案。這一結果，令本土派的士氣大振。正在高興之際，對岸的兩位中共官員，又送來了神助攻。

大罷免運動踩到痛腳 中共2高官生氣氣

中國全國政協主席王滬寧。（路透檔案照）

先是中國全國政協主席王滬寧，在昨天（0226）閉幕的對台工作會議上表示，「要團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。」王滬寧要支持的「島內愛國統一力量」是指哪些人呢？自然不可能是對政局毫無影響力的「統促黨」之流，最容易想到的，就是將要被民眾罷免的那些立委們。

中國國防部發言人吳謙。（取自貼文）

另一位對岸的官員，是中國國防部發言人吳謙。他在今天的例行記者會上，當被問到台灣國軍今年的漢光演習將要擴大規模時，突然提高嗓門、氣急敗壞地說「正告民進黨，早晚收了你們！」

哈！原來對岸的敵人只有民進黨，他們已經毫不掩飾了。可見，大罷免運動確確實實地打到他們的痛處了。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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