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自由開講》中國AI突破：技術創新與國際安全隱憂

2025/03/07 20:00

◎ 儀安

在全球科技競爭愈發激烈的當下，中國的人工智慧（AI）領域迎來了一個新的挑戰者——由中資對沖基金「幻方量化」投資的深度求索（DeepSeek）語言模型。這家成立不到兩年的新創公司，憑藉著低成本卻能媲美OpenAI GPT-4的效能，迅速吸引了國際的目光。

中國的人工智慧新創公司開發的DeepSeek效能媲美OpenAI。（彭博檔案照）中國的人工智慧新創公司開發的DeepSeek效能媲美OpenAI。（彭博檔案照）

然而，這一技術突破也同時引發了包括美國、台灣、義大利、澳洲和韓國等多國政府與企業的疑慮，並逐步將其排除在使用清單之外，原因在於中國法律與國安風險的隱憂。

規避封鎖，顛覆AI競爭格局

DeepSeek的成功，首要之處在於其開創的技術路徑。中國面臨著高階半導體受限的困境，然而DeepSeek以其創新的「平行執行緒執行」（PTX）語言，繞過了輝達（NVIDIA）主導的CUDA生態系統，將較低規格的H800晶片運用至與高端A100晶片相當的效能。這一突破不僅讓中國在AI領域縮短了與全球領先企業的差距，更對美國的AI技術壟斷構成了衝擊。輝達對DeepSeek的認可，將其納入NVIDIA的NIM微服務預覽版，顯示該模型在推理能力方面的先進性，進一步印證了中國在此領域的實力。

美國的憂慮與反應

DeepSeek的崛起引起美國高度關注，總統川普於與輝達執行長黃仁勳會談。（歐新社檔案照）DeepSeek的崛起引起美國高度關注，總統川普於與輝達執行長黃仁勳會談。（歐新社檔案照）

然而，DeepSeek的崛起無疑引起了美國的高度關注。美國政府擔心，這一技術突破將進一步推進中國在AI領域的崛起，從而影響美國在全球科技競爭中的領先地位。美國總統川普於與輝達執行長黃仁勳會談後，已經開始對中國AI技術的發展採取強硬立場，宣布將對AI晶片徵收關稅，並考慮對針對中國市場設計的低階晶片施加出口限制。此外，美國國會更提出《美國人工智慧能力與中國脫鉤法案》，欲全面切斷兩國在AI技術上的合作，進一步遏制中國的崛起。

資安疑慮與全球封殺

除了技術競爭的壓力外，DeepSeek的資安風險也是國際社會關注的焦點。由於該公司將個人資訊數據儲存在中國伺服器，並受到中國法律的約束，這一做法引發了多國對數據安全與國家安全的疑慮。美國及其盟友對此擔憂不已，逐步對DeepSeek進行封殺，這些措施反映出各國對中國科技企業在全球範圍內擴張的警惕。

中國AI的新崛起與未來挑戰

面對中國AI技術的快速發展，台灣必須更加警覺。（路透檔案照）面對中國AI技術的快速發展，台灣必須更加警覺。（路透檔案照）

儘管如此，DeepSeek及其他中國AI公司如Kling AI和MiniMax，正在逐步打破國際科技競爭中的「封鎖」與限制。這些企業不僅突破了對高端晶片的依賴，還在創新與開源技術上取得了顯著成就。這一現象顯示，中國的AI發展並不僅限於追趕世界領先者，還能夠巧妙規避外部技術封鎖，另闢蹊徑。未來，隨著更多中國企業在AI領域的崛起，這場全球科技戰的競爭將愈發白熱化。

結語：全球AI競爭與台灣的戰略選擇

面對中國AI技術的快速發展，台灣必須更加警覺，持續加強自我技術創新與國防建設。中國在AI領域的突破，將對全球政治與經濟格局產生深遠影響，而台灣則必須以科技發展和國防為雙重保障，確保在這場科技競爭中不掉隊。隨著美中科技戰的升級，台灣應在科技創新與國防戰略方面保持靈活應對，以保護國家安全與發展利益。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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