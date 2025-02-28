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名家分享～傅佩芬》嘲笑烏克蘭大可不必 台灣要留意「疑台論」

烏克蘭想要加入北約甚至寫在烏克蘭的憲法中。自由人民的選擇有什麼不對？台灣不是也希望主權獨立嗎？不是也拒絕九二共識嗎？所以台灣也刺痛了中國嗎？如果被攻打也是應該的嗎？如果有一天不幸戰爭爆發，台灣也希望國際上這樣子評論我們嗎？
2025/02/28 18:22

◎ 傅佩芬

國際政治很現實，大家都很清楚。

今天美國民粹總統上任急著要營造出「雷厲風行」、「天賜英明」的形象，而對烏克蘭政策轉向，也不奇怪。

美國民粹總統上任要營造出「雷厲風行」、「天賜英明」的形象，而對烏克蘭政策轉向，也不奇怪。（歐新社檔案照）美國民粹總統上任要營造出「雷厲風行」、「天賜英明」的形象，而對烏克蘭政策轉向，也不奇怪。（歐新社檔案照）

因爲：
川普想要獲得「一日終戰」的名聲，擁抱獨裁侵略者，脅迫陷入苦戰的小國，不正是最簡單、最不費力的方式嗎？
談判時順便要一些稀土礦產，又可以在國內大吹大擂「哇 果然是聰明的生意人」。

只是，台灣有必要跟著落井下石，甚至擺出一副洞穿時事的聰明姿態吹捧川普為莫測高深的「談判高手」嗎？或是，開始跟著嘲笑烏克蘭「親中、活該」、「烏克蘭想加入北約刺痛俄羅斯」！？又或者，認為川普現在要集中火力對抗中國了，跟著叫好？

落井下石 嘲笑烏克蘭「親中、活該」大可不必

我一直以為同為被強國威脅的小國台灣是最能夠了解烏克蘭的。看到這些日子的冷嘲熱諷（甚至是來自台派），讓我實在覺得驚訝不已。這種冷嘲熱諷或者是對川普的吹捧，甚或認為川普開始要集中火力抗中的這些論調，我認為不僅是道德上的問題，從戰略上來看也非常不利，而且很容易讓台灣誤判情勢。

名家分享～傅佩芬》嘲笑烏克蘭大可不必 台灣要留意「疑台論」我一直以為同為被強國威脅的小國台灣是最能夠了解烏克蘭的。看到這些日子的冷嘲熱諷，讓我驚訝不已。（歐新社檔案照）

烏克蘭的政府也許親中，但是烏克蘭的人民可能連中國在哪裡都不知道吧。

台灣國會親中不更嚴重嗎？ 國際怎解讀？

說到親中，台灣現在的國會親中不嚴重嗎？這比政府親中還嚴重吧？是否可以解讀成台灣的多數民意就是親中呢？台灣希望外國這樣解讀台灣的民意嗎？

烏克蘭想要加入北約甚至寫在烏克蘭的憲法中。自由人民的選擇有什麼不對？台灣不是也希望主權獨立嗎？不是也拒絕九二共識嗎？所以台灣也刺痛了中國嗎？如果被攻打也是應該的嗎？如果有一天不幸戰爭爆發，台灣也希望國際上這樣子評論我們嗎？

自第二次世界大戰以來，美國第一次和北韓、中國、白俄羅斯、俄羅斯站在一起，拒絕譴責俄羅斯的侵略行為。

本來堅持自由民主價值的盟友轉而對獨裁者靠攏，甚至於指鹿為馬，我們有沒有勇氣出來說那明明不是馬？還是要跟著附和：嗯 其實從某種角度來看也算是馬…。

國際政治現態倒退回到只靠拳頭、弱肉強食的社會，是值得高興還是值得悲哀？

《我一向迷信地認爲，只要這個世界上還有不公不義的地方，這個世界就不會變好，就不會有真正的和平。》

如果今天我們沒有辦法（至少是口頭+信念）支持烏克蘭，我們要如何希望說服別人有一天能夠支持台灣？俄烏戰爭之後民主國家慢慢體驗到共享價值供應鏈的重要性，會不會在一夕之間又被摧毁？大家又走回自掃門前雪的孤立主義？或者各自去抱「最近的大腿」？

國際政治的現實 美國將成為不可靠的因素

許多人出來發聲，希望大家不要變成疑美論者。其實，我認為疑美論是正常的（咦不也就是你們一直說要看清楚國際現實嗎？）。

烏克蘭做得好的地方，我們必須學習。陷入苦戰的原因我們要盡力避免。（法新社檔案照）烏克蘭做得好的地方，我們必須學習。陷入苦戰的原因我們要盡力避免。（法新社檔案照）

今天以後，美國將成為不可靠的因素，而其實這也很正常。因為美國人並沒有比其他世界各國的人更聰明，也可能會因為民粹口號、因為TikTok強力發送 、因為假消息流竄，每四年選出一個柯文哲或是韓國瑜或是傅崑萁。改朝換代，翻臉很可能就像翻書一樣，撕毁任何協定或承諾也不是不可能。

其實台灣最應該小心的是「疑台論」。

台灣該注意 親中勢力散播疑美論與投降主義

最怕的就是，因為美國變得不可靠，台灣人民也失去了鬥志與信心。親中勢力可能藉著疑美論操作抵抗無用論以及投降主義。再加上他們在國會中是多數，可以做出聲明，也可以大刪國防預算，台灣接下來的最大挑戰就是如何在親中勢力主導國會、輿論之下加強國防、心防。

烏克蘭做得好要學習 陷入困境的要盡力避免

除了防範疑台論之外，台灣也要防範不要犯下和烏克蘭一樣的錯誤，或者說，不要陷入一樣的困境。

烏克蘭做得好的地方（國際宣傳、各種韌性社會建構），我們必須學習。烏克蘭陷入苦戰的原因我們要盡力避免，例如武器不能自主，受限於提供武器國家的限制，歐美提供的武器只允許在烏克蘭境內使用，烏克蘭甚至很長一段時間沒有辦法做源頭打擊。再加上戰場都在烏克蘭，俄羅斯人根本感覺不到戰爭的威脅，無法對普丁構成壓力。
終歸一句，正因為靠山靠海都沒用，所以自立自強，天助自助者才是永遠不墜的真理。

（作者為「前世界台灣同鄉會會長」、德國執業律師）

本文經授權轉載自傅佩芬臉書

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