健康醫療網》小朋友坐姿東倒西歪？可能是「肌肉張力低下」！含飯不吞、吐舌也是警訊

小朋友坐下、走路的時候東倒西歪、搖搖晃晃，看起來非常可愛？小心是「肌肉張力低下」的警訊！

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小朋友坐下、走路的時候東倒西歪、搖搖晃晃，看起來非常可愛？小心是「肌肉張力低下」的警訊！2歲半的小芬經常看起來很沒精神，又坐沒坐相，常常趴在地上玩玩具，到公園玩耍時也走不了多遠，沒幾步就會跌倒。後來經復健科檢查，發現是「肌肉張力低下」，導致她的動作表現出現異常。

新北市立土城醫院復健科李雅涵物理治療師指出，「肌肉張力」指的是肌肉在不刻意出力的情況下，依然能夠維持姿勢，以及在肌肉放鬆的狀態下，被動拉扯時所產生的阻力。在正常的情況下，肌肉張力讓我們可以移動、書寫、坐直，不感受到特別疲累，而對於肌肉張力不足的人，就需要特別努力才能維持身體姿勢的直立，不然就會像小芬一樣，無論是坐下還是走路，都難以支撐身體。

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「肌肉張力低下」原因、徵兆一次看 姿勢怪異可致脊椎側彎

李雅涵物理治療師進一步說明，「肌肉張力低下」大致可分為以下四種原因：先天低張力、中樞神經異常（腦性麻痺）、基因遺傳疾病（唐氏症、肌失養症、小胖威利症候群），以及後天發展不良（家庭照護過度保護）。由疾病引起的肌張力低下，通常在出生時就能被診斷，這類嬰兒身體一般特別軟趴趴，到了幼兒階段，常會合併動作有發展遲緩的狀況。如果是良性的先天性低張力，或後天發展不良所造成的肌張力低下，則通常會在症狀出現後才會就醫。而沒有明確原因的肌張力低下兒童，往往容易被忽視。

肌肉張力低下會出現多種徵兆：吞嚥和咀嚼能力不佳、食物容易含在嘴巴裡或餵食困難、嚴重流口水、抗拒吃較硬的食物。小朋友可能嘴巴經常開開的，還會跑出一小段舌頭，也會影響到日後口語的發展。此外，身體過度柔軟，會對日常動作造成影響，如無法放手或是一腳一階上下樓梯、跑步距離不足或姿勢怪異、跳躍高度及距離不足，常合併動作發展遲緩的狀況，更可能引發脊椎側彎，若壓迫到心臟和肺臟，還會造成胸悶和提高罹患肺炎的風險。

「W型坐姿」要注意！小朋友也要多運動 別當「3C兒童」

李雅涵物理治療師指出，日常生活中若發現孩子有W型坐姿，或是站起時有「高爾氏現象」（Gower's sign），建議要到復健科門診評估。「高爾氏現象」指的是孩子因臀部肌肉無力，從地板上站起時，需把身體先撐起至四足跪的姿勢，接著緩慢把雙手依序從地板移到腿上，再利用手撐在腿上的力量把身體挺直。經由早期發現、治療，以家庭為中心介入，進行適度、適量的活動練習，將大肢體活動融入日常生活中、強化肌張力，可減少肌肉張力低下帶來的發展障礙。

美國兒科學會建議，針對肌肉張力低下的寶寶，可以嘗試趴著使其支撐起頭部，增加頭頸、 肩膀及上背部的身體力量。李雅涵物理治療師表示，嬰幼兒時期應該充分爬行，以強化頭部及軀幹的伸展張力，為之後的站立、行走和跳躍做準備。孩童也可以藉由走路、騎腳踏車來代替坐車，以玩遊戲提升運動量，幫助強化肌肉張力。

兩歲以下的小孩應該完全避免看電視，兩歲以上每天看電視則應限制在 1至2小時內；3至5歲的低張力孩子應多進行戶外活動，看電視應少於每天2小時。現代兒童偏好使用3C產品，容易導致運動時間不足和肥胖。根據美國運動醫學會建議，兒童及青少年每天應進行至少60分鐘的中高強度運動，且每週至少進行三次肌力和骨骼強化運動。

資料來源：長庚醫訊 45 卷 11 期 - 孩子坐沒坐相 小心是肌肉張力低下





本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 小朋友坐姿東倒西歪？可能是「肌肉張力低下」！含飯不吞、吐舌也是警訊

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