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照護線上》糖尿病患慎防心臟衰竭，檢測、預防可以這樣做

糖尿病患者不管是一型還是二型，如果長期血糖控制不好，會產生因為高血糖狀態引起的一些併發症，併發症分為急性跟慢性，急性的話可能就是酮酸中毒或者是高血糖昏迷，慢性的話就是因為長期高血糖，我們的器官譬如說眼睛、心臟、腎臟泡在糖水裡面，就會引起的一些眼睛病變、神經病變、腎臟病變或者是大血管病變。
照護線上

照護線上

2025/03/04 10:30

◎ 照護線上

李洮俊醫師解說，糖尿病患慎防心臟衰竭，檢測及預防方法。（取自貼文）李洮俊醫師解說，糖尿病患慎防心臟衰竭，檢測及預防方法。（取自貼文）

劉育志醫師：請問糖尿病患者需要留意哪些併發症？

李洮俊醫師糖尿病患者不管是一型還是二型，如果長期血糖控制不好，會產生因為高血糖狀態引起的一些併發症，併發症分為急性跟慢性，急性的話可能就是酮酸中毒或者是高血糖昏迷，慢性的話就是因為長期高血糖，我們的器官譬如說眼睛、心臟、腎臟泡在糖水裡面，就會引起的一些眼睛病變、神經病變、腎臟病變或者是大血管病變，所以糖尿病患者為了要避免這些造成健康危害的問題，平常血糖、血壓、血脂控制好的話，就可以避免這些合併症或是慢性併發症的發生。

劉育志醫師：請問糖尿病患者常見的心血管疾病為何？

李洮俊醫師：心血管疾病就是屬於一種大血管的合併症，二型糖尿病患者國外的統計大概三分之二，到後面都是因為大血管疾病而產生一些生命的危害，臺灣的統計大概至少也有50％的二型糖尿病患者，最後面就是因為心血管疾病而產生生命的終止，心血管疾病常見的就是所謂的缺血性的心血管疾病，另外還有一個最近比較引起大家注意，就是心臟功能不好，就是所謂的鬱血性心臟衰竭，這些都是大家要特別注意的。

劉育志醫師：請問什麼是心臟衰竭？

李洮俊醫師：心臟衰竭就是，我們的心臟這個馬達比較沒有力量了，所以它打出去的血液就不太夠，平常這個病人會覺得比較力不從心，比較容易疲勞、頭暈、精神不佳，而且他走路或者爬樓梯，都會覺得力不從心而會喘，這個就是所謂心臟功能不好，也是心臟衰竭的一個表徵。

劉育志醫師：請問要如何預防心臟衰竭？

李洮俊醫師必須要把血糖、血壓、血脂控制好，避免一些不好的生活習慣，譬如說我們要戒菸，要適當的運動、適當的睡眠然後避免壓力，這些都是預防我們所謂的這些合併症、心臟衰竭的不二法門。

劉育志醫師：懷疑心臟衰竭的時候，需要做哪些檢查？

李洮俊醫師：在過去，這個檢驗的方式，比較需要一些精密的儀器，譬如說要照X光或者是心臟超音波，去檢測你的心臟的收縮以及放鬆的一些功能、一些指數，然後才能夠做一些比較精確的診斷，最近幾年，一些比較進步的指標，譬如說，我們血中的一些所謂心臟衰竭指標的抽血，變得很方便，所以在國外的一些醫學會，尤其是美國糖尿病醫學會，在2022年開始就已經建議糖尿病病人，可以常規的檢測心臟衰竭指數或指標，就可以提早偵測到有沒有心臟衰竭發生的情況。

劉育志醫師：請問什麼是NT-proBNP？

李洮俊醫師：NT-proBNP是我們身體裡面，尤其是心臟分泌的一種胜肽，我們就稱它叫做荷爾蒙，這種荷爾蒙過去累積長期的研究，已經證明它的血中濃度的高低，可以反映出你心臟衰竭的程度，所以目前已經成為一種非常敏感的，心臟衰竭功能監測的一個指標。NT-proBNP的檢測其實非常的簡單，只要我們扎一針，拿一點點的血，然後我們用這個儀器，這個儀器只要把它用試紙插上去，大概幾分鐘之內就可以知道血中濃度，就可以了解到底有沒有心衰竭的可能性。

劉育志醫師：請問哪些人會建議進行NT-proBNP檢測？

李洮俊醫師：有一些醫學會他們就建議有高危險群的病人，譬如說哪一些呢？你是二型糖尿病病人，你加上肥胖、高血壓、高血脂或者是腎臟病變，或者是你有一些臨床的一些症狀，或者是你有家族史、心血管疾病病史，或者有心衰竭病史的病人的話，他們都是建議這些病人，雖然還沒有很明顯的心衰竭症狀之前，這些病人是建議每一年做一次檢驗，可以提早的偵測出心衰竭發生的可能性，偵測出來之後我們主要的目標，就是可以積極的藥物治療，延緩心衰竭疾病的發生以及進行。

李洮俊醫師：有一個大概五十幾歲的男性，他有高血壓，糖尿病，高脂血症這些問題，他有指出說最近比較沒力，做東西會比較喘，那時候我們就有高度懷疑，這個可能心臟功能不好了，我們請他自費測一下這個血中的NT-proBNP，結果這個NT-proBNP濃度是高了一點，大概400多pg/mL，我們就把他馬上轉診到心臟科，心臟科醫師經由進一步的檢查做心臟超音波，心電圖的一些檢查，確定他是有心血管比較狹窄，而且心臟功能有減退，在心臟科積極的治療，加上他在新陳代謝科的一些用藥的改善之下，他的症狀目前是有得到改善。

本文經授權轉載自【照護線上】糖尿病患慎防心臟衰竭，檢測、預防可以這樣做

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