自由開講》中共軍事擴張 美國強硬回應：武統是痴人說夢

◎ 茜茜

近年來中共當局持續擴張軍事力量，對台灣及印太地區構成嚴重威脅，中國不僅無預警在台灣高屏外海40浬處海域劃設軍事操演區，並宣稱進行「射擊訓練」，更派出3艘軍艦在澳洲與紐西蘭外海進行實彈演習，進一步強化其軍事擴張行動，中國這類舉動不僅破壞台海與亞太區域的穩定，更對全球和平構成深遠影響；對此，美國國務卿魯比歐強烈反對任何試圖強行或脅迫改變台灣現狀的行為，並重申美國不會改變其長期堅持的立場。

中國在高屏外海劃設軍事操演區，我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦（左）與千島湖艦（右），圖為由班超軍艦上的視角監控拍攝。（圖由國防部提供）

吳謙強硬發言，暴露中國武統野心

中國國防部發言人吳謙在例行記者會上，不僅針對台灣漢光演習進行激烈批評，甚至揚言「早晚要來收了你們」，此番言論已完全暴露北京當局的武統企圖，戳破中國多年來塑造的「和平大使」假象；中國政府長期在國際上標榜自身為負責任的大國，強調和平發展，然這類強硬措辭與軍事挑釁行動卻進一步加劇台海緊張局勢，使國際社會更加警覺中國的威權本質；中國的軍事擴張不僅影響台灣，甚至已延伸至印太地區，使包括日本、南韓、澳洲及美國在內的國際盟友紛紛提高防範，進一步強化地區聯防合作。

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台美軍事合作升級，中共恐適得其反

吳謙在記者會上大力抨擊台美軍售與軍事交流，聲稱美方「以台制華」，甚至指控台灣政府「倚美謀獨」，然這類恐嚇手段很可能適得其反，反而加速美國對台軍事合作的深化；近年來，美國國會與政府不斷推動《台灣關係法》與《台灣安全加強法》，確保台灣獲得必要的軍事支持，以自我防衛；根據美國最新的軍售案，台灣將獲得更多高端武器裝備，如F-16V戰機、岸基魚叉飛彈及海馬斯多管火箭系統，進一步增強台灣的防衛能力。

中國國防部發言人吳謙不僅針對台灣漢光演習進行激烈批評，甚至揚言「早晚要來收了你們」，毫不掩飾北京當局的武統企圖。 （圖擷取自中國國防部）

除了軍售外，美台軍事合作也進一步擴展至聯合訓練及情報共享，美國國防部與印太司令部密切關注中國在西太平洋的軍事動態，並透過雙邊與多邊軍事合作，如與日本、南韓、澳洲的聯合演習，建立更緊密的安全聯盟；此舉使得中國試圖透過軍事威脅逼迫台灣屈服的策略完全破功，反而促成台美安全合作的強化。

美國明確表態，防止中國武力犯台

美國國務卿魯比歐在接受《福斯新聞》專訪時，直言中國正在加強軍事實力，以對抗美國，並視之為美國當前「最危險」且「勢均力敵」的對手；因此，美國必須採取實際行動，以因應中國持續的軍事擴張；當被問及中國是否計畫於2027年武力犯台，魯比歐明確表示，美國已經做出承諾，將防止此類事件發生，並且對任何試圖改變台灣現狀的行為做出回應。

魯比歐強調，美國反對任何強制或脅迫改變台灣地位的行為，這是美國自1970年代末以來一貫的政策立場，不會因中國的軍事恫嚇而改變；此外，魯比歐也指出，中國正在試圖削弱美國在印太地區的影響力，但美國不會拋棄與日本、南韓及其他盟友的合作關係；此番言論無疑向北京當局釋出強烈訊號，即美國不會在台灣問題上讓步，並將堅定維護區域安全。

美國國務卿魯比歐強調，美國反對任何強制或脅迫改變台灣地位的行為，不會因中國的軍事恫嚇而改變。（路透檔案照）

台灣堅定守護主權，中共恐成下一個俄羅斯

面對中國日益升級的軍事威脅，台灣政府與國軍展現堅定保家衛國的決心，台灣人民早已認清中共「和平統一」的謊言，並透過強化自身國防能力與深化國際合作，確保國家安全；台美之間的情誼源遠流長，從二戰時期的軍事合作，到冷戰時期的共同防禦，再到現今的安全夥伴關係，美國始終支持台灣捍衛民主與自由。

如果中國執意對台灣動武，不僅將遭到台灣軍民頑強抵抗，更將面臨台美及其他民主國家的全面反擊；中國一旦對台動武，將成為全球公敵，並可能重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍，受到嚴厲的經濟制裁與國際孤立，這不僅將嚴重打擊中國經濟，更將徹底摧毀其在國際社會的聲譽，使其成為全球和平穩定的最大威脅。

未來，台灣將持續加強國防建設，並與美國及其他友台國家合作，共同維護印太地區的和平與穩定，無論中國如何升高恫嚇行動，台灣都不會屈服，將堅決捍衛主權，守護自由民主的生活方式。

（作者為研究生）

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