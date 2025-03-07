自由開講》台灣虛擬資產專法預計6月提出 各界期待矚目

◎ 李妍慧

台灣漸進強化對虛擬資產管理強度，在公私協力依據洗錢防制法規定增訂VASP登記制後，台灣也將迎來虛擬資產管理專法的立法。

按照預定期程，金管會3月將預告虛擬資產管理專法草案，目標於6月提報政院，台灣虛擬資產市場要走向健全發展，「虛擬資產專法」勢必得立，這部法案須兼顧投資者保護、反詐騙及反洗錢的需求，並針對不同業者的特性與資本額進行「差異化管理」。期待專法在加強監管與防弊的同時，能成為產業創新的助力。

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金管會3月將預告虛擬資產管理專法草案，目標於6月提報政院。（資料照）

扶植虛擬資產產業有下列幾種方式，一是提供稅收與激勵措施，像是透過稅收優惠吸引業者從事虛擬資產相關業務，或如美國總統川普，欲將比特幣納為國家戰略儲備資產，二則仿效薩爾瓦多，將比特幣列為法定貨幣，三則是訂定法規與產業監管框架，明確虛擬資產的定義、交易規範與稅務處理方式。而這正是目前政府正積極籌劃的「虛擬資產專法」。

不是每種扶植方式都適用於台灣。以川普打算推動比特幣「戰略儲備」來說，此倡議若出現在台灣，不論倡議者是誰，政府很難逃脫「帶頭炒幣」之嫌。畢竟對多數民眾來說，虛擬資產概念太新了，就連美國內部也對比特幣儲備倡議持保留意見，美國蒙大拿州與南達科他州眾議院近日接連否決了將比特幣作為州儲備資產的法案。而過去薩爾瓦多曾於2021年9月將比特幣列為法定貨幣，如今為滿足國際貨幣基金組織（IMF）貸款條件，薩爾瓦多亦低調取消了比特幣作為官方貨幣的地位。

如此來看，扶植虛擬資產產業的現實可行之道，還是在於建立產業法規框架，即「虛擬資產專法」。這部專法不僅能夠為虛擬資產產業提供法律認可，還能夠為業者在專法實施後提供明確的遊戲規則，使其能夠在法律框架內運作。

虛擬資產專法不僅能夠為虛擬資產產業提供法律認可，還能夠為業者在專法實施後提供明確的遊戲規則，使其能夠在法律框架內運作。示意圖。（路透）

民間與業者對這部法的期待，除了投資者保護、防詐及防洗錢之外，更期待政府就不同虛擬資產業務別與資本額大小進行「分級管理機制」，這樣的機制不僅能夠降低小型業者的合規負擔，還能夠促進產業的多元發展。同時，業界不斷有「要扶植不要打壓」的憂慮，對創新產業來說，過度的歸返跟框架，有可能抑制創新跟企業發展，不利於台灣的業者。在防弊的同時，多一點彈性跟空間，寬鬆但必要的管理方向，是業界的期待。

考量產業發展特殊性，在朝向特取制的交件與準備上，給業者更長申請期與補件期，讓有心遵守規範的虛擬資產業者能順利加入市場，並確保監管不會壓抑創新。隨著立法院於2月25日開議，期待政府在立法過程中，充分聽取各方意見，讓這部專法成為促進產業發展的基石，避免背負「肥了大金控，卻搞死一堆中小幣商」的惡名。

（作者為台灣新政協會理事長）

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