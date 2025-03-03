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自由開講》台灣高教發展：募款應回歸初心，企業合作須聚焦學生

2025/03/03 10:30

◎ 邱志偉

近日有企業家與國立大學捐款事件，成為各政黨攻訐焦點，究竟有沒有捐款，本人認為已遭到模糊焦點，但重點應該放在高等教育，特別是大學端如何看待這件事，以及抱持哪種心態來看待捐款。就我個人參政的經驗而言，募款以及向選民尋求支持，從來都只有抱持感恩，不敢抱持討債之心。尤其不要把本該是美談的事情，成為商場的競爭，或許對於高教募款才是美事。但另一方面，我也希望募款不要成為學校的辦學重點，特別是高等學府的存續，看的應該是社會貢獻，是學生、學校對國家能否帶來進步，而不是雄偉的建築。

聯電創辦人曹興誠（見圖）30年前因與清大已故前校長沈君山的一場對弈輸50子而捐出1500萬的美談，近期演變成捐款羅生門。（資料照）聯電創辦人曹興誠（見圖）30年前因與清大已故前校長沈君山的一場對弈輸50子而捐出1500萬的美談，近期演變成捐款羅生門。（資料照）

近年來，台灣許多大學院校因為校長遴選鬧出風波，其背後往往與政治或企業身影脫離不了關係，有時甚至模糊了大學辦學的本質。或許在高度市場競爭的時代，特別是台灣的大學發展、評鑑機制、測驗方式長期向美式主義看齊，但台灣和美國最大不同之處在於，台灣許多頂尖學府都是國立大學，教育部每年都有投注巨資補助，經費來源是全民，但卻常因為市場環境而在發展上與社會期待有所偏移，這非國家之福

固然現在台灣的大學辦學相當辛苦，特別是少子化及學費受國家監管等因素下，大學除靠政府補助外，還有龐大的資金壓力，因此募款能力在近年似乎成為校長遴選的標準，辦學能力、師生互動情況等變成次要標準。我認為不管哪個領域，有龐大的資金作為發展基礎相當重要，特別是台灣受輿論影響，大學追逐世界排名，辦學經費就成為關鍵，但我希望這不該扭曲學校辦學的重點，輿論焦點、學校焦點與其放在硬體設備的更新，更該放在有多少學生在大學中找到方向，或至少在步出大學校園前，能有一位引領其學習的導師或是培養其解決問題的能力、追求知識的興趣，以此放在媒體版面，對社會才有助益

大學與企業界若能產學合作，協助學生提早接軌社會、設定職涯藍圖，對雙方都是一個雙贏策略。圖為南台科大透過與輝達合作相關軟硬體，打造Smart Factory+實作工廠。（南台科大提供）大學與企業界若能產學合作，協助學生提早接軌社會、設定職涯藍圖，對雙方都是一個雙贏策略。圖為南台科大透過與輝達合作相關軟硬體，打造Smart Factory+實作工廠。（南台科大提供）

至於企業界與大學的角色到底該如何拿捏，我認為應該放在產學合作，放在協助學生適應社會、提早接軌社會、設定職涯藍圖，降低大學生在校園的徬徨無助。這其實對企業也有好處，因為企業能讓熟悉其DNA的學生畢業就能就業，並且讓企業持續有年輕新進員工，有助永續發展而不老化，本質是一個雙贏策略。但若淪為企業為避稅而捐款，大學缺錢而迎合，對學生毫無助益，甚至恐成為另類的企業行銷。我希望藉這機會，各界應該平心靜氣看待募款這件事，降低政治的火藥味。

在擔任立委職務之前，我也曾在大學任教，深知學校辦學之苦，我也深信大學對於任何募款金額都是心存感激，縱使最後未能募款成功，只要企業界有合作意願，也不宜存有惡言。重點是，我仍舊盼望大學看待募款這件事，應該回歸初心，將辦學本質回到對學生有助的初衷，我相信有許多我們仍津津樂道的教育界美談，都是有一流學生、而不是只有一流經費。

找回辦學的本質，我相信對台灣的高教發展才是好事。

（作者為立法委員）

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