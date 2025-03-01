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自由開講》警惕現代版228 全民抵制國共聯手弱化台灣民主

2025/03/01 09:00

◎ 陳啟濃

賴清德總統在紀念228大會上，期許國人「捍衛台灣主權，確保228不重演」。當年國府接管台灣，以外來政權心態剝削台灣，破壞日本建立起的法治社會，造成台灣人的徹底絕望。所以實行民主制度和維護國家主權是確保228不再重演的必要條件。

賴清德首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，代表國家再度道歉，並表示將繼續加速政治檔案開放，追查真相，進一步落實轉型正義，避免類似228不幸事件歷史重演。（記者羅沛德攝）賴清德首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，代表國家再度道歉，並表示將繼續加速政治檔案開放，追查真相，進一步落實轉型正義，避免類似228不幸事件歷史重演。（記者羅沛德攝）

雖然本土政權執政，但國會卻由國民黨掌控，亂修法案，放鬆台灣對中共統戰防禦的機制，造成國共聯手弱化台灣民主體制的危機。雖然人民覺醒，發動罷免，但國民黨卻縱容地方執政縣市，濫用公權力，製造人民的恐懼，千方百計阻擋罷免。如同當年的白色恐怖，人民因政治立場而遭受迫害。

國民黨和共產黨體質上都存有威權專制的基因，為了彼此的利益，聯手破壞台灣的民主基礎。現在的國民黨早已不是當年「反共復國」的政黨，而是想要藉著中共的力量，自甘淪為中共併吞台灣的幫兇，存在繼續掌權的迷夢。台灣現在要抗爭的，不是統一與獨立之爭，而是民主與專制的勢不兩立。

台灣能從228的噩夢走出來，是許多人對民主的犧牲奉獻，所建立起來的本土政權。現在又面臨像當年政治環境的險惡，專制勢力結合在地政黨侵害民主根基。消滅親共的政客，守護民主的體制，捍衛國家的主權，才能避免類似的慘劇重演。


（作者為政治評論員）

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