他們只能蒼白無力的一直拿林智堅出來救援，卻完全不敢面對自己當初挺的是余正煌跟高虹安的事實

◎黑暗流浪者

余正煌現在已經變成零知草人的絕對軟肋。

他們只能蒼白無力的一直拿林智堅出來救援，卻完全不敢面對自己當初挺的是余正煌跟高虹安的事實。

調查員余正煌曾控告前新竹市長林志堅台大國發所碩士論文抄襲，如今捲入非法吸金案，26日以50萬元交保。（讀者提供）

林智堅再怎麼樣都只是個人的學位論文有瑕疵，余正煌則是跟統戰黑道竹聯幫明仁會有關係，涉嫌吸金詐騙自己的親友，而且還利用職務之便偷查相關人士的個資，觸犯多條刑事罪行。論嚴重程度，余正煌絕對遠遠大過林智堅。

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高虹安則是涉嫌詐領助理費，是不折不扣的貪污行為，而且一審已經被判有罪。論嚴重程度，高虹安也絕對遠遠大過林智堅。

零知草人大概內心深處也自知丟臉，卻一定要在網路上爭到贏，就把精神勝利法發揮到極致，很乾脆的直接在道德上放推，只顧著一直攻擊林智堅，對於余正煌跟高虹安的犯行則完全當作沒看見，這樣他們就可以不必面對自己挺詐騙跟貪污的事實了。

當一個人為了面子，必須展現出如此嚴重的雙重思想來挽救自己的政治信仰時，他就會醜態畢露。無論他們在虛擬世界中多麼自我感覺良好，在現實世界中他們都已經徹底完敗了。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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