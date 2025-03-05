有志一「童」》對抗猖獗詐騙案 新加坡立法限制民眾可疑轉帳

過去六年，新加坡詐騙案件數量大幅增加6.3倍。 為應對猖獗的詐騙行為，新加坡政府於今年1月16日通過《反詐法案》，授權警方在必要時限制特定民眾的銀行轉帳，以遏制詐騙行為、保護民眾財產安全。

◎ 童振源

新加坡警方近日公佈，2024年詐騙案件比2023年增加10.6%，但詐騙總損失金額卻大幅攀升70.7%，達11.1億新幣（約267.2億台幣）。然而，警方僅成功追回1.828億新幣（約43.9億台幣），占總損失金額的16.4%。值得注意的是，加密貨幣詐騙的損失占比，從2023年的6.8%急升至2024年的24.3%。

新加坡詐騙案件總數2018-2024。（取自貼文）

為應對猖獗的詐騙行為，新加坡政府於今年1月16日通過《反詐法案》，授權警方在必要時限制特定民眾的銀行轉帳，以遏制詐騙行為、保護民眾財產安全。

請繼續往下閱讀...

詐騙案件六年內暴增6.3倍

過去六年，新加坡詐騙案件數量大幅增加6.3倍。2018年僅6,234件，2019年增長53%至9,545件。隨著疫情推動社交媒體與數位交易普及，詐騙案件數量飆升：2020年再增加64%到15,651件，2021年也增加53%到23,933件，2022年再增加33%到31,728件。

即便疫情結束，詐騙案件仍未減緩：2023年增加47%到46,563件，2024年再增加11%到51,501件。以新加坡 604 萬 人口計算，假設每個人都只被騙一次，2024年平均每117人就有1人遭遇過詐騙（包括外籍人士），過去六年平均每33人就有1人遭遇過詐騙。

詐騙損失六年內成長 5.3 倍

新加坡詐騙案總損失及追回款項2018-2024。（取自貼文）

從詐騙金額來看，過去六年足足增加5.3倍。2018年詐騙總損失金額為1.514億新幣，2019年微幅增加到1.708億新幣。疫情發生後，2020年詐騙總損失金額大幅增加56%到2.657億新幣，2021年驚人增長138%到6.32億新幣，2022-2023年大致持平，但去年暴增71%到11.124億新幣，其中加密貨幣詐騙達2.7億新幣。過去五年，詐騙總損失累計33.2 億新幣，但警方僅追回5.9億新幣，追回率僅17.8%。

既有防詐措施難擋受害者「自願」轉帳

新加坡政府與銀行業者已實施多項反詐措施，例如：「緊急止付」機制，當客戶懷疑帳戶遭盜用，可立即凍結資金；「資金鎖定」機制：允許客戶將部分資金設定為無法透過網路轉出；多家銀行派員進駐警局詐騙防治中心，即時溝通疑似詐騙案件資訊與協調，以便提醒與勸告受害者不要受騙轉帳。

然而，根據新加坡警方的統計，2024年的詐騙案件中，82.3%是被害人自願轉帳給詐騙集團。大部分的案件中，歹徒並未直接控制受害人的帳戶，而是透過欺騙與社交工程操控被害人進行資金移轉。即使警方或銀行人員試圖提醒，許多受害者仍堅持轉帳，而警方與銀行並無權強行阻止。

《反詐法案》賦權警方限制可疑轉帳

為因應此困境，《反詐法案》授權警方在合理懷疑民眾將匯款給詐騙集團，且其他勸阻手段無效時，可向銀行發出 「限制令」，暫時凍結受害者的轉帳權限。此外，多家銀行已派員進駐警局詐騙防治中心，確保即時資訊交換與帳戶凍結處理，以便在最短時間防止受騙資金轉移到國外無法管轄的帳戶。

新加坡警方實施「限制令」最長時效為30日，必要時可延長最多30天，最多可延長五次，等於前後最長是180天。但是，受限制令的民眾可向警察總監提出訴願，為確保訴願過程迅速完成，警察總監將作最終裁定。此外，受限制令的民眾可以必要日常開銷為由向警方申請同意動用資金。在限制令結束後，受限制令禁止轉帳的民眾便可以自己決定是否轉帳。

（作者為我國駐新加坡代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法