自由開講》民生社區住宅區商業化不宜冒進

◎ 生民



台北市政府擬修訂「民生社區建築管制要點」。修訂重點之一是要把原來「小於12米的巷弄只能純供住宅使用」的規定全面改成依「住三」（含招牌） 使用；也就是說修訂成功後，日用品零售業、一般零售業、一般服務業、 修理服務業、一般事務所及一般批發業和它們的招牌都可堂而皇之的進駐，而大卡車也可進入巷弄之內」。這種修正對民生社區居民的生活環境、生活品質的衝擊很大，而且難以逆轉，蔣市府不可不慎。

台北市政府擬修訂「民生社區建築管制要點」。圖為民生社區。（資料照）

市府擬定這種修訂的理由是：「民眾陳情建議…經調查本計畫區鄰接寬度未達12公尺道路者，多已發展成住商混合使用之型態」。因此欲就地合法化。

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市府官員以上陳述，和實際狀況有相當落差。民生社區，西從敦化北路東到基隆河，北鄰機場、南到延壽街，範圍內不同鄰里巷弄之間、法外的住商混雜狀況差異度甚大。

民生社區範圍內不同鄰里巷弄之間、法外的住商混雜狀況差異度甚大。（資料照）

若以三民路為東西的界線，以民生東路為南北的界線，西半部的住商分離狀況就相當好，和東北部，尤其是草埔市場附近的混雜狀況有天壤之別。把西半部和其他區域都劃為住三，雖會使東半部的住商混雜的狀況合法化，但卻也鼓勵商業進入西北與西南兩區原本住商分離良好的巷弄之內，等於市府帶頭以修法破壞當地住宅區的生活環境。

筆者有幾個觀察與建議：

一，商業經營處所是隨成本與利益移動的，非法住商混合基本上是管理問題而不是法令問題。

二，民生社區有很多住商分離良好的巷弄，若要改劃宜分區劃定，不宜一律劃為住三。尤其如如富錦一號、二號、三號公園附近的幾個巷弄及公教住宅，宜繼續保持原來的法定的純住宅模式，政府不宜主動修法引進商業活動。

三、住二與住三商業活動範圍包山包海不宜輕易放寬，對某些鄰里巷弄，假如真有絕對強大的理由必須改變法規現狀，也應只以「住一」為限。

四，台北市府希望這次的民生社區建築管制要點修正，有助於都更的進行。問題是，容許巷弄商業化的結果，使得巷弄樓上下鄰居的利害關係丕變，也可能會使得都更進行更為困難。

（作者為民生社區居民）

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