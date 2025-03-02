自由開講》打造台灣為全球休閒旅遊的世界島 突破觀光經濟困境

◎ 林正二

台灣的整體經濟，外銷佔百分之七十，內需只有百分之三十，跟美國內需經濟佔百分之七十相比，我國的經濟結構很不正常。因此，只要外國如此次川普政府大幅提高外國進口品的關稅，我國就受傷慘重。政府應趁勢調整內需經濟為百分之四十，而將台灣打造為全球休閒旅遊的世界島，是提升我內需經濟產值最好的辦法，更是一勞永逸，徹底解決我經濟發展困境的治本之道。有關方案闡述如后。

一、觀光條件的強化

（一）花東海岸的台東長濱有很長的漂亮海灘，台東海岸公路沿線的太麻里亦有可觀的觀光資源。政府可挑選該兩海岸線景點，沿著海邊整修環海道路、加蓋公園等公共設施，並獎助國內旅遊業者與國際合作，建蓋旅館、餐廳及其他遊樂與商務設施。

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花東縱谷內的鳳林遊憩區，轉型為露營區。（縱管處提供）

（二）花東縱谷有獨特的美麗山谷，沿線又有不少溫泉、農場、花圃與民宿，政府可鼓勵業者將該地區跟橫貫公路連結為套裝旅遊行程，並獎助民間投資該地區的遊覽運輸與租車業，以加強旅遊的方便性。

（三）改建全國各地漁港為兼具旅遊、觀光與文化產業等多能之觀光漁港如聞名全球的舊金山漁人碼頭；並加強台灣環島藍色公路網的打造，提升遊艇、輪船品質與設施至國際水準。

改建全國各地漁港為兼具旅遊、觀光與文化產業等多能之觀光漁港。圖為台南將軍漁港。 （資料照）

（四）城鄉環境美化與文化性的加強：

1、台北、台中、高雄及其他全國城市，應加強市容的美化與整潔，在大小街巷裝設有美學設計的路燈如倫敦及東京銀座等地，並在馬路中央的安全島上豎置花壇如瑞士盧卡諾。

2、台北華山藝文區、三創園區、松山文創園區等過於商業化，應增加可展現文化藝術功能的設施；華山藝文區腹地廣大，可設立國際藝術村及國際寫作之家；台北市紅樓劇場應改建為有表演功能的場所，與小型表演藝術團體合作，策劃適合觀光客與本地民眾觀賞的定目劇。

3、配合業者整合美容按摩、指壓三溫暖、醫療保健、美食泡湯、休閒農場、果園民宿與及藝文展演與民俗節慶活動，並根據各地風景區的地緣關聯性，連結設計成各種適合國際遊客的文化休閒旅遊套裝行程，以號召外國人民來台觀光。

二、加強國際化：

（一）加強跟國際著名旅館、旅遊業者及服務人員的合作，利用國際知名品牌與企業全球行銷系統，加強拓銷國際觀光市場，並提升服務與管理品質。

（二）台北、高雄等大都會應於車站、機場等處廣設「國際旅遊資訊中心；並配合業者，設計一套可行的加強英語訓練之計畫，促使台灣觀光業邁向國際化。

改建全國各地漁港為兼具旅遊、觀光與文化產業等多能之觀光漁港。圖為台南將軍漁港。 （資料照）

（三）加強國際行銷

交通部應跟考試院研商設立國際觀光行銷人員特考，招考有旅遊觀光與行銷專長、外語能力強的專業人才，在世界各重要城市開發觀光市場。

賴政府應責成交通部跟外交部、文化部等部會及各縣市政府與旅遊者密切合作，全方位地打造台灣為全球知名的休閒旅遊世界島，以觀光促進經濟與國家的發展，進而提升國民的就業率，讓世界「看見」台灣。

（作者為政治評論員）

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