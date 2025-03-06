自由開講》無聲無息的「射擊訓練」破壞國際秩序

◎ 張詠翔

中共破壞國際秩序

中共26日在未提前公告的狀況下，在距離台灣高雄、屏東外海約40浬處劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。這一行為嚴重影響國際航行安全，公然違反國際慣例，凸顯其漠視區域和平的霸權野心。面對外界質疑，中共外交部以「這不是外交問題」推託卸責，試圖淡化其軍事挑釁對國際造成的影響。然而，此舉不僅威脅台海安全，更直接衝擊全球海空交通秩序，令人擔憂中共在國際間的軍事行為已逐漸失控。

共軍2月26日無預警在屏東外海40浬片面宣布劃定實彈射擊演習區域。我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）

共軍軍事挑釁變本加厲

依照國際法慣例，任何國家若在公海或專屬經濟區內進行軍事演習，應事先公告，確保區域內的飛機與船隻能及時避開，避免造成人員與財產損失。即便是台灣國軍，若要在相同區域進行射擊訓練，也會依規定發布航行警告。然而，中共此次卻未依循國際標準，僅透過臨時無線電廣播，倉促宣布將進行射擊訓練，完全不顧海空航行安全，這種蠻橫作風無疑是對國際規範的公然挑戰。

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北京的雙重標準

中共在國際場域常以「航行自由」為名，指責他國在南海的軍事行動，試圖塑造自身維護區域穩定的形象。然而，當中共自身進行軍事擴張時，卻毫不顧忌地以軍事演習威脅飛航與航運安全。這種「只許州官放火，不許百姓點燈」的霸道行徑，早已引發世界各國不滿，也讓國際社會更加警惕中國的擴張野心。

轉移內外矛盾焦點

中共選擇在「兩會」前夕進行軍事挑釁，其目的在於向內部展現軍事實力，藉此轉移中國經濟困境與社會不滿的焦點。此外，面對烏俄戰爭與中東衝突的不確定性，中共也可能藉由展示「硬實力」，提升其在國際談判中的籌碼，以換取更大的影響力。這樣的戰略操作，不僅增加區域緊張局勢，也讓國際社會對中共的不信任感進一步加深。

中共此舉轉移內外矛盾焦點。圖為共軍071型船塢登陸艦「祁連山號」（前）、075型兩棲突擊艦「海南號」（後），2月25日赴南海實施實彈射擊演練。（解放軍南部戰區微博）

團結國際力量 反制中共擴張野心

面對中共的軍事挑釁，台灣與國際社會應採取強力反制行動。台灣政府應積極向聯合國、國際民航組織（ICAO）與國際海事組織（IMO）提出正式抗議，揭露中共對全球航行安全的威脅。

此外，美國、日本、澳洲等印太國家應加強安全合作，透過聯合軍演、情報共享，甚至考慮經濟制裁，遏止中共的擴張行徑。中共以「台灣是中國一部分」的政治口號，試圖掩飾其違反國際規範的行為，但這無法改變其霸權本質。國際社會必須團結一致，共同抵制北京的軍事威脅，確保印太地區與全球和平穩定。

（作者為學生）



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