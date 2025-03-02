李忠憲的思考》反紫光十年後再回顧：歷史的荒謬與現實的無奈

歷史的荒謬在於，當年我們奮力抵擋的風暴，如今卻讓那些對政治冷感、甚至支持另一股勢力的工程師們受益最多。他們的高薪、穩定的工作環境，來自於台灣半導體產業的強韌與獨立，卻往往被視為理所當然。他們或許相信，自己的高薪來自個人的聰明和努力，而非政策選擇的結果。

◎李忠憲

奇遊團的朋友認識已經10年了，十年前的我們，為了台灣半導體產業的獨立性奮戰，如今全球局勢正證明這場戰役的價值。美國政府對中國高科技產業的管制日趨嚴格，我們當年反紫光的努力，不再只是台灣內部的鬥爭，而成為國際戰略格局的一環。

2015年中國政府的控股公司「紫光集團」放聲已入股台灣三家半導體封測廠，引發學界憂心挺身反對。（資料照）

有趣的是，如今許美華反紫光的書快完成了，還有人質疑：「反紫光是你做的嗎？」他的回答更妙：「不然是你做的嗎？」

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X的事更好笑，看你們這樣子寫X，連他自己都想認識X是誰，還說要找他簽名。

我最近有接受訪問，但最後剪接出來的結果，大部分都不是我講的重點，不過這本來就是「娛樂至死」裡面講的情況，當人類用影像媒體來承載思想的時候，跟文字是完全不同，你要表達的跟觀眾要接受的，還有媒體所需要的，這三者有相當大的落差。

當年反紫光，李忠憲等學者在本報的投書版面。（取自自由共和國）

當年反紫光，除了報紙和媒體有一些報導之外，其實有留下一本碩士論文（放在連結），當時我們都沒有用任何道德的論述，而我主要論述的內容：

1. 保護台灣半導體產業的獨立性：台灣半導體產業應避免過度依賴中國市場，否則將淪為「市場邊緣化」，進一步受制於中國 。

2. 拒絕中資以市場威脅進行政治施壓：中國政府並非單純以經濟利益換取合作，而是利用政治權力來逼迫台灣企業接受中國資本，這種模式將對台灣的產業發展形成長期控制。

3. 台灣IC設計產業的財務穩健，並不需要中國資本：台灣IC設計公司，如聯發科，本身擁有充足的資金與全球市場，不需要中資挹注，開放中資只會讓中國政府掌握更多產業話語權 。

十年前，我們投入反紫光運動，不是出於狹隘的台灣民族情緒或單純的政治對抗，而是基於對台灣半導體產業獨立性的理性判斷。當時的我們清楚，一旦開放中國資本入股台灣IC設計產業，技術轉移、人才流失、產業受制於中國市場的風險將難以挽回。我們沒有用道德綁架，而是透過論述、數據和政策辯論來說服社會，最終促成政策變遷，讓台灣的半導體業免於落入中國掌控。

當年反紫光，李忠憲等學者在本報的投書版面。（取自自由共和國）

然而，歷史的荒謬在於，當年我們奮力抵擋的風暴，如今卻讓那些對政治冷感、甚至支持另一股勢力的工程師們受益最多。他們的高薪、穩定的工作環境，來自於台灣半導體產業的強韌與獨立，卻往往被視為理所當然。他們或許相信，自己的高薪來自個人的聰明和努力，而非政策選擇的結果。可如果當年沒有阻擋中資收購，這些IC設計公司的核心技術可能已經外流，被美國抵制倒閉，今天還有這些高薪職位嗎？

沒有政治決策的堅持，就不會有今天的產業優勢，也不會美國政府對中國半導體產業的全面封鎖。（路透檔案照）

現實無情地證明，沒有政治決策的堅持，就不會有今天的產業優勢。美國政府對中國半導體產業的全面封鎖，不僅印證了當年我們的擔憂，也強化了台灣維持科技自主的必要性。反紫光的成功，不僅是一次單一戰役的勝利，而是確保了台灣科技產業未來發展的路線。

然而，當年的決定，確保了今天的產業獨立，但享受其果實的人卻寧願視而不見。這正是歷史最大的諷刺，也是一種現實的悲哀。

歷史從不缺乏荒謬，唯有清醒的人，才能看透其中的無奈與現實。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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