有志一「童」》新加坡加強人力資本投資 提升技能與薪資

在今年的預算案中，新加坡政府進一步加大對人力資本的投資，擴大全民終身學習機會，推動技能提升與職業轉型，幫助企業進行勞動力轉型，培養跨國企業領袖，並支持年長者與前受刑人就業。

◎ 童振源

在全球競爭激烈、技術快速創新的時代，尤其是人工智慧（AI）及其他顛覆性技術的崛起，新加坡政府強調，勞工必須終身學習，不斷提升技能，以應對職場挑戰、提高生產力與薪資，並推動企業轉型升級。

在今年的預算案中，新加坡政府進一步加大對人力資本的投資，擴大全民終身學習機會，推動技能提升與職業轉型，幫助企業進行勞動力轉型，培養跨國企業領袖，並支持年長者與前受刑人就業。

請繼續往下閱讀...

終身教育投資 提供靈活學習機會

除了15年的基礎教育與企業內部的在職學習外，去年新加坡政府宣布，每人一生可獲得至少30萬新幣（約台幣720萬元）的教育與培訓補助，確保未來50年的持續學習機會。

大學取得的第一個專業學位雖能支持3至5年的職業發展，但隨著技術變遷，勞工需持續進修，甚至考慮取得第二個專業學位。然而，許多中年勞工需兼顧工作與家庭，進修往往充滿挑戰。

新加坡政府為工人提供終身技能。（取自貼文）

「技能創前程提升計畫」 助中年勞工轉型

為協助中年勞工提升技能，新加坡政府在去年推出「技能創前程提升計畫」，每年額外投入1億新幣（約台幣24億元），針對年滿40歲的新加坡公民提供三大補助：

1. 技能創前程提升補貼：所有40歲以上新加坡人可獲得4,000新幣的培訓補助。

2. 技能創前程中途職業加強津貼：報讀工教院、理工院或藝術學院的第二個全日制專業文憑課程，可獲得最高90%學費補助，補助額度最高達6萬新幣。

3. 職涯中期培訓津貼：長期進修者在學習期間可獲得相當於過去12個月平均收入50%的津貼，每月上限3,000新幣，最高可領取24個月，共計7.2萬新幣。

在今年的預算案中，新加坡政府進一步擴展補助範圍，將培訓津貼延伸至兼職學習者，這些學員每月可獲得300新幣的固定補助，以減輕學習開銷。

強化低薪工人技能升級

新加坡政府亦加強對低薪工人的支持，讓他們能及早提升技能。目前，新加坡政府支持短期培訓課程，讓低薪工人在30歲時開始參與「就業技能計畫」，為企業提供缺勤薪資補貼，確保工人在接受培訓時仍能獲得工資。此外，工人自費進修時也可獲得政府補助。

今年新加坡政府將推出加強版「就業技能計畫」，擴大補助範圍至更長期的課程，以提供全面的勞工技能提升與職業轉型機會。

企業技能提升計畫 促進勞動力轉型

在協助企業提升員工技能方面，新加坡政府推出「未來技能勞動力發展補助金」，補助企業高達90%的新技能培訓費用，以及70%的職務再設計與入職培訓費用。

同時，透過數位化補助方式，新加坡政府簡化「技能創前程企業補助」申請流程。凡擁有至少3名本地員工的企業，可獲得全新的10,000新幣補助，該計畫將於2026年下半年開放申請，有效期三年。

此外，新加坡政府將額外投入約2億新幣支持「全國職工總會」的「公司培訓委員會」計畫，補助企業部分培訓成本，並提高員工在受訓期間的薪資補貼，以幫助更多企業推動勞動力轉型。這也將涵蓋由雇主主導的勞動力培訓計畫，使員工獲得正式資格認證或證書。

培育國際企業領袖 擴展海外發展機會

除了提升整體勞動力素質，新加坡政府亦將投入更多資源，支持本地企業派遣新加坡員工至海外工作與接受領導培訓，培養具備跨國經營能力的企業領袖，並為有潛力的本地人才提供更多國際發展機會。

支援年長勞工與前受刑人就業

對於年長勞工，新加坡政府將「年長者就業補助計畫」延長至2026年底，雇主若聘僱60歲以上、月薪低於4,000新幣的年長者，將獲得工資補貼。隨著再聘年齡的提升，政府將補助門檻從68歲提高至69歲，並補貼雇主支付給69歲及以上員工的薪資最高7%。

此外，為幫助前受刑人重返社會，新加坡政府自去年起推動「就業提升補助」，為聘僱前受刑人的企業提供工資補貼。該計畫已支持近700家企業，幫助超過1,500名受刑人獲得就業機會。政府將此計畫延長至2028年底，以鼓勵更多企業聘用前受刑人。

（作者為我國駐新加坡代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法