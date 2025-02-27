自由開講》各類專業應予並重，守護國人食藥安全

◎ 中華民國藥師公會全國聯合會

今日（0227），衛福部正式公佈新任食藥署長人選，確定由臺大醫學院毒理學研究所教授姜至剛接任，全聯會認為，本次任命與專業分工的角度背道而馳，尊重本次人事任命，但也呼籲政府應重視不同專業領域聲音之重要性。

台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛正式接任食藥署署長。（食藥署提供）

全聯會指出，食藥署旨在管理藥品、食品相關政策，並有效推動食品安全與健康用藥，除專業知識外，涉及諸多實務、產業和相關法規制度之建立等；而醫師的訓練和專業皆著重在對人類疾病之理解和研究，與藥品、食品等專業領域有別，食藥署長應由藥學專家而非醫師擔任，以確保政策領導者對藥品用藥政策的正確性及有效性，更能有效促進藥師與其他醫療人員的合作，提升國人用藥安全，以達到健康臺灣政策的目標。

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尤其現代社會得益於發達的生物科技、製藥工業之發展，各類新興藥物推陳出新的速度越來越快，也使人類得以對抗許多曾經在歷史上被視為絕症的疾病；但對於藥品審查、制度監管及品質維護等制度，也構成極大的挑戰，如COVID-19 疫苗、防疫物資及我國去年5月爆發的輸注液缺藥危機，都與人民健康及大醫療環境環環相扣；目前健保藥價制度、藥品供應斷鏈及藥品品質監管制度均是巨大潛在危機，而偽禁藥物流竄市面以及合法藥品的濫用，更對國人健康構成極大威脅。

寶林茶室食物中毒案造成6死意外，震驚社會。（資料照）

加以去年年初，臺灣接連爆發了包含各類食品、藥品危機，由年初的蘇丹紅事件、寶林茶室中毒案、小林製藥紅麴保健品、生理食鹽水缺藥事件等重大案件，也更加凸顯臺灣食、藥議題層須面對層出不窮的挑戰。

全聯會雖不認同本次新任署長的人事任命，仍予以尊重。也在此鄭重呼籲政府，在遴選食藥署長等重要領導者時，應充分考慮各類專業並重，國家的食藥等政策推行，須結合藥學專業、臨床實務及產業脈動等，以利於合理制度及政策的訂定，更將有利穩定藥品供應、加強對藥品品質監督，且本會日前也曾提出建言，強調食藥署長應具有藥學專業，惟本次最終任命結果仍為日前外傳之醫師人選，本會深感遺憾，未來，全聯會也會持續監督相關政策，持續以專業團體的角度共同守護國人健康。

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