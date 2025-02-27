名家分享—Jiasin Yu》余正煌控抄襲與涉刑案的關聯性

所以我說很多人把關聯性搞錯。不是因為余正煌今天出了什麼事，所以當年如何。而是因為當年發生的事情，足證余正煌今天會牽涉刑事犯罪有其道理。

◎ Jiasin Yu

因為當年事情 足證余今天涉案有其道理

所以我說很多人把關聯性搞錯。不是因為余正煌今天出了什麼事，所以當年如何。而是因為當年發生的事情，足證余正煌今天會牽涉刑事犯罪有其道理。

昔日指控林智堅抄論文，竹市調查站調查官調查官余正煌涉違個資法50萬交保。（讀者提供）

當年既有的證據已經可以說明林智堅沒有抄襲，是臺大學倫會作秀作過頭，臺大這幾年發生很多社會關注的事情，哪一個能讓校長出來開記者會？

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台大這幾年發生很多社會關注的事情，哪一個能讓校長出來開記者會？圖為當年校長管中閔出席林智堅學倫會記者會。 （資料照）

還有很多人以為林智堅以自己為研究對象，很瞎。講這種話的人根本沒看過論文，林智堅論文的研究對象不是他自己，而是蔡仁堅。

林智堅論文的研究對象不是他自己 而是蔡仁堅

說到洗學歷，姑且不論政治人物進修是不是等於洗學歷，關鍵是如果全國最頂尖的學府出現洗學歷的情形，最該負責任的是誰？學生、教授，還是大學本身？

對於「政治人物跑來洗學歷，老師全力護航的陋習」不以為然，那有沒有想過為何余正煌的指導教授從未出面？兩年多以來每次提論文案，都沒有人關注這位指導教授。有沒有想過余正煌當初既然求助陳明通了，為何不乾脆換個指導教授？

然後陳明通的研究專長確實包含選舉研究、選民行為和計量分析，但余正煌的指導教授並沒有這些專攻，余正煌的論文是該教授學術生涯唯一指導的一篇選舉研究論文。

查一下這位指導教授是誰，他有哪些親緣關係，那些人又是誰，很多事情就說得通了。

林智堅論文1%的近似，都是學術使用。（資料照）

另外，林智堅使用自己的民調資料進行研究，陳明通使用林智堅和柯文哲提供的民調資料寫文章投期刊，這些都沒問題。問題在於余正煌怎麼拿到林智堅的民調資料寫論文的？林智堅和他的律師多次聲明他沒有正式授權。

要說中立客觀，當初我就說臺大可能會讓兩人都修改，或是嚴厲一點兩人都撤銷。哪知道臺大焚香擺案，就是要演一齣政治大戲。就學術倫理來說，余正煌的資料取得有重大瑕疵，且資料擁有者已經拒絕他使用，臺大為何還能保留余正煌的學位？

就學倫來說 余正煌的資料取得有重大瑕疵

最後，我是政治系訓練的研究生，我會認為哪些研究「我有興趣」或「我沒興趣」，我也會因為一個論文的研究方法是否妥當而給予評價，但我不會去說別人的研究主題是爛題目。

這種話跟黃國昌說陳明通看不到他的車尾燈有87%像。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

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