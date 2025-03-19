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李忠憲的思考》華碩工會中國人鬧場事件

如果讓中國人進入聯發科技或台積電的董事會，那恐怕就不只是華碩這種荒唐戲碼，而是攸關國安的大事了。華碩的事件讓人驚訝的是，一個中國籍員工竟能因意識形態問題鬧到如此程度，對公司決策層施壓，甚至上升到「支持台獨勢力」的指控。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/03/19 21:00

◎ 李忠憲

華碩只因中國人進到工會就變成這樣，如果讓中國人進入聯發科技或台積電的董事會這樣會搞出什麼來?

錢姓中配女員工加入華碩工會後，開始對公司事務指指點點，甚至進行政治審查。（資料照）錢姓中配女員工加入華碩工會後，開始對公司事務指指點點，甚至進行政治審查。（資料照）

當初張忠謀董事長的言論「上市公司歡迎大家來買啊，你有多少錢可以買多少？你可能買不了多少股權喔」，被除了自由以外的主流媒體報導寫成跟聯發科一樣歡迎中資，因此四個小矮人會跳出來戰這個大巨人，開放入股即使沒能進董事會，也會造成重大威脅，當時我們四個小矮人對抗大巨人成為報紙頭條新聞!

當初張忠謀董事長言論，被除了自由以外的主流媒體報導寫成跟聯發科一樣歡迎中資，因此四個小矮人會跳出來戰這個大巨人。（取自貼文）當初張忠謀董事長言論，被除了自由以外的主流媒體報導寫成跟聯發科一樣歡迎中資，因此四個小矮人會跳出來戰這個大巨人。（取自貼文）

華碩事件的核心問題是，一名中國籍女員工（被稱為「錢女」）因不滿公司內部電梯播放三立新聞的片段，多次向公司高層投訴，指控三立是台獨勢力媒體，要求公司全面下架相關新聞，甚至激烈指控華碩高層放任此事，是「資助台獨勢力」。

事件發展：

1. 2024年1月起，錢女開始多次向華碩高層投訴，認為播放三立新聞等同支持台獨，要求公司「改正非法行為」。

2. 華碩試圖妥協，將新聞畫面中的**「三立」字樣去掉**，但錢女仍不滿，堅持即使查記者名字也能識別出三立新聞，要求全面下架。

3. 公司拒絕她的要求，錢女憤怒升級，投訴內容更加極端，甚至直接指控華碩共同執行長許先越「縱容台獨勢力」，暗指華碩資助三立新聞。

4. 事件引發討論，外界關注中國員工是否能藉由意識形態影響台灣企業內部決策。

李忠憲的思考》華碩工會中國人鬧場事件如果讓中國人進入聯發科技或台積電的董事會這樣會搞出什麼來? （彭博檔案照）

如果讓中國人進入聯發科技或台積電的董事會，那恐怕就不只是華碩這種荒唐戲碼，而是攸關國安的大事了。華碩的事件讓人驚訝的是，一個中國籍員工竟能因意識形態問題鬧到如此程度，對公司決策層施壓，甚至上升到「支持台獨勢力」的指控。

這反映出，即便只是一般員工，都可能試圖將中國政治意識形態帶入企業內部，影響決策，若換成董事會級別，後果恐怕難以想像。

聯發科與台積電都屬於戰略級產業，尤其台積電作為全球晶圓代工的龍頭，對台灣的經濟及國際政治地位舉足輕重。一旦中國資本或個人滲透到董事會，就有可能影響企業的關鍵決策，從技術研發、供應鏈管理，到市場布局，甚至是對政府政策的態度。

1. 決策影響：中國籍董事可能利用影響力，引導企業在供應鏈上對中國依賴加深，或是在某些技術與市場策略上向中國讓步。

2. 技術竊取與資訊外洩：即使沒有直接竊密，一旦中國勢力進入董事會，某些機敏資訊可能無法避免地洩露，或被中國政府施壓要求共享。

3. 對政府施壓：一旦企業內部有親中董事，可能會影響企業對台灣政府的政策態度，例如對美國出口管制的配合度，或是對台灣自主國防產業的支持。

4. 政治介入企業運營：中國籍董事可能會試圖影響企業內部的政治氛圍，要求「去台獨化」、施壓員工立場，甚至在公司內部引發意識形態衝突，破壞組織運作。

華碩事件已經證明，即便只是一名普通員工，都能因意識形態問題鬧到公司高層頭疼不已，若換成董事會成員，那就是台灣高科技產業的重大危機。

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書



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