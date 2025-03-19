李忠憲的思考》華碩工會中國人鬧場事件

如果讓中國人進入聯發科技或台積電的董事會，那恐怕就不只是華碩這種荒唐戲碼，而是攸關國安的大事了。華碩的事件讓人驚訝的是，一個中國籍員工竟能因意識形態問題鬧到如此程度，對公司決策層施壓，甚至上升到「支持台獨勢力」的指控。

◎ 李忠憲

華碩只因中國人進到工會就變成這樣，如果讓中國人進入聯發科技或台積電的董事會這樣會搞出什麼來?

錢姓中配女員工加入華碩工會後，開始對公司事務指指點點，甚至進行政治審查。（資料照）

當初張忠謀董事長的言論「上市公司歡迎大家來買啊，你有多少錢可以買多少？你可能買不了多少股權喔」，被除了自由以外的主流媒體報導寫成跟聯發科一樣歡迎中資，因此四個小矮人會跳出來戰這個大巨人，開放入股即使沒能進董事會，也會造成重大威脅，當時我們四個小矮人對抗大巨人成為報紙頭條新聞!

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當初張忠謀董事長言論，被除了自由以外的主流媒體報導寫成跟聯發科一樣歡迎中資，因此四個小矮人會跳出來戰這個大巨人。（取自貼文）

華碩事件的核心問題是，一名中國籍女員工（被稱為「錢女」）因不滿公司內部電梯播放三立新聞的片段，多次向公司高層投訴，指控三立是台獨勢力媒體，要求公司全面下架相關新聞，甚至激烈指控華碩高層放任此事，是「資助台獨勢力」。

事件發展：

1. 2024年1月起，錢女開始多次向華碩高層投訴，認為播放三立新聞等同支持台獨，要求公司「改正非法行為」。

2. 華碩試圖妥協，將新聞畫面中的**「三立」字樣去掉**，但錢女仍不滿，堅持即使查記者名字也能識別出三立新聞，要求全面下架。

3. 公司拒絕她的要求，錢女憤怒升級，投訴內容更加極端，甚至直接指控華碩共同執行長許先越「縱容台獨勢力」，暗指華碩資助三立新聞。

4. 事件引發討論，外界關注中國員工是否能藉由意識形態影響台灣企業內部決策。

如果讓中國人進入聯發科技或台積電的董事會這樣會搞出什麼來? （彭博檔案照）





如果讓中國人進入聯發科技或台積電的董事會，那恐怕就不只是華碩這種荒唐戲碼，而是攸關國安的大事了。華碩的事件讓人驚訝的是，一個中國籍員工竟能因意識形態問題鬧到如此程度，對公司決策層施壓，甚至上升到「支持台獨勢力」的指控。

這反映出，即便只是一般員工，都可能試圖將中國政治意識形態帶入企業內部，影響決策，若換成董事會級別，後果恐怕難以想像。

聯發科與台積電都屬於戰略級產業，尤其台積電作為全球晶圓代工的龍頭，對台灣的經濟及國際政治地位舉足輕重。一旦中國資本或個人滲透到董事會，就有可能影響企業的關鍵決策，從技術研發、供應鏈管理，到市場布局，甚至是對政府政策的態度。

1. 決策影響：中國籍董事可能利用影響力，引導企業在供應鏈上對中國依賴加深，或是在某些技術與市場策略上向中國讓步。

2. 技術竊取與資訊外洩：即使沒有直接竊密，一旦中國勢力進入董事會，某些機敏資訊可能無法避免地洩露，或被中國政府施壓要求共享。

3. 對政府施壓：一旦企業內部有親中董事，可能會影響企業對台灣政府的政策態度，例如對美國出口管制的配合度，或是對台灣自主國防產業的支持。

4. 政治介入企業運營：中國籍董事可能會試圖影響企業內部的政治氛圍，要求「去台獨化」、施壓員工立場，甚至在公司內部引發意識形態衝突，破壞組織運作。

華碩事件已經證明，即便只是一名普通員工，都能因意識形態問題鬧到公司高層頭疼不已，若換成董事會成員，那就是台灣高科技產業的重大危機。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書







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