沈榮欽國際視野》令人費解的清華大學

◎沈榮欽

任何人都可以看出翁曉玲是因為罷免案鬥爭曹興誠,在整個事件中,每個人的動機都清清楚楚,唯一令人費解只有清華大學。

任何人都可以看出翁曉玲是因為罷免案鬥爭曹興誠。(資料照)

這些年來世界各國大學都面臨環境快速變動的壓力,例如歐洲很多公立大學也仿效美國大學成立董事會,改變大學與國家的關係;美國大學天文數字的學貸成為政治議題,不僅引入企業財務控制制度,而且川普正考慮廢除教育部,成為和加拿大一樣沒有教育部的國家,將教育分權給各州與各校;而全世界大學都面臨不同的財務壓力,大學治理在歐洲的新公共管理(New Public Management)與美國的公司治理之間擺盪。

但是無論從哪一個角度,清華大學的表現都令人費解。

在如此明顯的政治鬥爭中,清華大學沒有公布媒體所稱的公開聲明,清大的管理階層,從校長、各副校長、秘書處到代表學校發言的公共事務組,都在媒體神隱,只有匿名人士以清大名義透過媒體放話,沒有任何人出面代表清大發言或回答外界疑問,究竟如何稽核財務,只是放任火越燒越大,堪稱完美公關災難。

在如此明顯的政治鬥爭中,清大的表現都令人費解。(資料照)

令人不解的是,台灣的大學自民國 99 年起,才模仿美國源自公司治理的 COSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission),引入內部財務管理的制度。在此之前,大學財務管理較不健全,無論曹興誠捐款與否,法律上都是小事,而且已過追訴期,清大則不然,其過去財務狀況仍可能有違法疑慮,而且還在法律追訴期之內,清大做法實非明智之舉。

無論如何,過去聯電與曹興誠捐款清大的錢遠超過 1,500 萬元,清大不太可能因此與曹興誠對質;清大前校長陳力俊與目前管理階層,只要心中有一絲絲清大為重的考量,都不可能言論反覆,不僅顯示出過去財務管理之混亂,更做出讓未來所有捐款人失望的舉動,可謂有百害而無一利。

過去沈君山為募款與曹興誠對弈,本是一段佳話,如今翁曉玲因為政治因素重炒 29 年前的冷飯,清大本不必隨之起舞,否則也可大大方方發布書面聲明,由校長、副校長或公共事務組正式對外發言,表達校方立場。清大不做此圖,硬生生將一段佳話變成清大人夢魘,讓清大陷入政治爭議,斲傷清大未來的財源,其管理階層的決定實在令人費解,也顯示距離良好大學治理有多遠。

而整件事情讓我個人最有感的是,徐巧芯真是集黑暗於一身的政客。(資料照)

而整件事情讓我個人最有感的是,徐巧芯真是集黑暗於一身的政客,罷免的政客有藍有綠,唯有牽涉到徐巧芯,不僅網軍在網路上鬧得烏煙瘴氣,而且領銜人曹興誠,先有藍營名嘴用不知從何而來的照片抹黃攻擊,然後有立法委員翻出 29 年前舊案企圖攻擊人格,而她則在立院努力攻擊台灣自製潛艦的努力,這樣的立委,非罷不可!

(作者為加拿大約克大學副教授)

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

