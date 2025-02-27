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沈榮欽國際視野》令人費解的清華大學

在如此明顯的政治鬥爭中，清華大學沒有公布媒體所稱的公開聲明，清大的管理階層，都在媒體神隱，只有匿名人士以清大名義透過媒體放話，沒有任何人出面代表清大發言或回答外界疑問，究竟如何稽核財務，只是放任火越燒越大，堪稱完美公關災難。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/02/27 21:00

◎沈榮欽

任何人都可以看出翁曉玲是因為罷免案鬥爭曹興誠，在整個事件中，每個人的動機都清清楚楚，唯一令人費解只有清華大學。

任何人都可以看出翁曉玲是因為罷免案鬥爭曹興誠。（資料照）任何人都可以看出翁曉玲是因為罷免案鬥爭曹興誠。（資料照）

這些年來世界各國大學都面臨環境快速變動的壓力，例如歐洲很多公立大學也仿效美國大學成立董事會，改變大學與國家的關係；美國大學天文數字的學貸成為政治議題，不僅引入企業財務控制制度，而且川普正考慮廢除教育部，成為和加拿大一樣沒有教育部的國家，將教育分權給各州與各校；而全世界大學都面臨不同的財務壓力，大學治理在歐洲的新公共管理（New Public Management）與美國的公司治理之間擺盪。

但是無論從哪一個角度，清華大學的表現都令人費解。

在如此明顯的政治鬥爭中，清華大學沒有公布媒體所稱的公開聲明，清大的管理階層，從校長、各副校長、秘書處到代表學校發言的公共事務組，都在媒體神隱，只有匿名人士以清大名義透過媒體放話，沒有任何人出面代表清大發言或回答外界疑問，究竟如何稽核財務，只是放任火越燒越大，堪稱完美公關災難

在如此明顯的政治鬥爭中，清大的表現都令人費解。（資料照）在如此明顯的政治鬥爭中，清大的表現都令人費解。（資料照）

令人不解的是，台灣的大學自民國 99 年起，才模仿美國源自公司治理的 COSO（Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission），引入內部財務管理的制度。在此之前，大學財務管理較不健全，無論曹興誠捐款與否，法律上都是小事，而且已過追訴期，清大則不然，其過去財務狀況仍可能有違法疑慮，而且還在法律追訴期之內，清大做法實非明智之舉。

無論如何，過去聯電與曹興誠捐款清大的錢遠超過 1,500 萬元，清大不太可能因此與曹興誠對質；清大前校長陳力俊與目前管理階層，只要心中有一絲絲清大為重的考量，都不可能言論反覆，不僅顯示出過去財務管理之混亂，更做出讓未來所有捐款人失望的舉動，可謂有百害而無一利。

過去沈君山為募款與曹興誠對弈，本是一段佳話，如今翁曉玲因為政治因素重炒 29 年前的冷飯，清大本不必隨之起舞，否則也可大大方方發布書面聲明，由校長、副校長或公共事務組正式對外發言，表達校方立場。清大不做此圖，硬生生將一段佳話變成清大人夢魘，讓清大陷入政治爭議，斲傷清大未來的財源，其管理階層的決定實在令人費解，也顯示距離良好大學治理有多遠。

而整件事情讓我個人最有感的是，徐巧芯真是集黑暗於一身的政客。（資料照）而整件事情讓我個人最有感的是，徐巧芯真是集黑暗於一身的政客。（資料照）

而整件事情讓我個人最有感的是，徐巧芯真是集黑暗於一身的政客，罷免的政客有藍有綠，唯有牽涉到徐巧芯，不僅網軍在網路上鬧得烏煙瘴氣，而且領銜人曹興誠，先有藍營名嘴用不知從何而來的照片抹黃攻擊，然後有立法委員翻出 29 年前舊案企圖攻擊人格，而她則在立院努力攻擊台灣自製潛艦的努力，這樣的立委，非罷不可！

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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